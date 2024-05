Viererkette: Die Dortmund-Pleite lässt für den FCA unangenehme Schlüsse zu

Beim BVB sollte der FC Augsburg eine Reaktion zeigen – und ging völlig unter. Sowohl Team als auch Trainer müssen sich Vorwürfe gefallen lassen.

Die Vorzeichen waren nicht schlecht für einen FCA-Punktgewinn in Dortmund: Der BVB trat zwischen zwei Champions-League-Spielen gegen Augsburg an. Auch die Aufstellung war von der Vorbereitung auf die Partie gegen Paris geprägt: Dortmunds Coach Edin Terzic schickte eine B-Elf aufs Feld.

Letztlich war aber sehr früh klar: Für den FCA gibt es dennoch nichts zu holen, nach einer halben Stunde stand es 3:0 für die Gastgeber. War die Pleite gegen Bremen schon unangenehm, lässt das 1:5 beim Revierklub unangenehme Schlüsse zu. Einer davon lautet: Die aktuelle Negativ-Serie ist kein Ausrutscher. Über die aktuelle Lage beim FC Augsburg sprechen Johannes Graf und Florian Eisele.

Der FC Augsburg holte aus sechs Spielen vier Punkte

Erneut lässt die Spannung beim FC Augsburg nach, nachdem das große Ziel – der Klassenerhalt – geschafft ist. Dass das Team es ein wenig gemütlicher angehen lässt, wenn die wichtigste Hürde geschafft ist, ist ein Vorgang, den es schon in vergangenen Spielzeiten zu beobachten gab. Unter Trainer Jess Thorup schien es, als ob die Mannschaft endlich zur nötigen Konstanz gefunden hätte. Seit dem 3:1-Sieg in Wolfsburg zeigt die Formkurve nach unten: In sechs Spielen gab es seither nur vier Punkte, der einzige Sieg war das glückliche 2:0 gegen das harmlose Union Berlin.

Es ist eine Tendenz, die auch das bis dahin makellos Wirkende des Trainers etwas weniger glanzvoll erscheinen lässt. Welchen Anteil Thorup an der Negativ-Spirale hat, welche Rolle die Dreierkette (nicht) spielt, welche Veränderungen es innerhalb der Mannschaft geben wird und wer sich einen neuen Verein suchen muss – all das ist in der aktuelle Folge der "Viererkette" zu hören.

Hier finden Sie die Playlist zum FCA-Podcast „Viererkette“

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast „Viererkette“ sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen meist bis spätestens Montag, 18 Uhr.