Fußball-Bayernliga

TSV Schwaben ist zurück in der Erfolgsspur

Plus Mit dem 3:1-Sieg beim TSV Rain wahrt die Mannschaft ihre Chancen auf den Aufstieg. Türkspor Augsburg erlebt weiteren Rückschlag und muss in die Abstiegs-Relegation.

Von Christian Weiß, Christian Weiß, Fabian Kapfer

Die Bayernliga-Fußballer des TSV Schwaben Augsburg wahrten mit einem 3:1 (1:0)-Auswärtssieg beim TSV Rain die Tabellenführung vor dem SV Erlbach (63 Punkte), der seine Partie gegen 1860 München II ebenfalls gewinnen konnte und jetzt mit 64 Punkten von der Spitze grüßt. Am kommenden Samstag (14 Uhr) steigt das Gipfeltreffen gegen Erlbach im Ernst-Lehner-Stadion.

In Rain am Lech gelang den Fuggerstädtern ein Start nach Maß: Ein schnell ausgeführter Freistoß von Lukas Gerlspeck, der den Ball nicht sauber traf, wurde vom Keeper abgewehrt, doch Dennis Ruisinger war zur Stelle und besorgte die 1:0-Führung (8.). In der Folgezeit kontrollierte die Elf von Spielertrainer Matthias Ostrzolek die Begegnung und ließ kaum Chancen der Gastgeber zu. Kurz vor der Halbzeit scheiterte der aufgerückte Benedikt Krug aus fünf Metern per Direktabnahme an Rains Keeper Rauh (41.).

