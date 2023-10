Fußball

Ein Aufsteiger mischt die Liga auf: Das macht die Ulmer Spatzen so stark

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball ist die Überraschungsmannschaft der 3. Liga. Am Sonntag kommt Tabellenführer Dresden zum Topspiel. Wer sind die Köpfe des Erfolgs?

Von Stephan Schöttl

Als Markus Thiele seinen Job als Direktor Marketing und Vertrieb beim SSV Ulm 1846 Fußball im April 2021 antrat, hießen die Gegner unter anderem Alzenau, Stadtallendorf und Balingen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer kamen spärlich. Gut 20 Jahre nach dem jähen Ende des Profifußballs an der Donau waren nur noch die Treuesten der Treuen da, durch drei Insolvenzen schien die Gunst der Fans verspielt. Thiele hat in den vergangenen Wochen immer wieder an diese schwierige Zeit zurückgedacht, die gleichzeitig Startschuss in eine neue Ulmer Fußball-Ära war. Im Sommer 2023 gelang der Aufstieg in die 3. Liga. Als Außenseiter gestartet, ist der SSV bislang das Überraschungsteam und am Sonntag (13.30 Uhr) Gastgeber im Topspiel um die Tabellenführung gegen Spitzenreiter Dynamo Dresden.

Im Großen und Ganzen lässt sich der Höhenflug an drei Köpfen festmachen. Da ist zum einen der studierte Sportmanager Thiele. Der 41-Jährige war für den VfR Aalen und Hansa Rostock tätig, bevor er im April 2021 nach Ulm wechselte. Inzwischen teilt er sich mit Myriam Krüger die Geschäftsführung der ausgegliederten Fußball-Kapitalgesellschaft, ist obendrein auch Vorstandsmitglied im gemeinnützigen Verein. Er sagt: „Als ich in Ulm angefangen habe, waren nach sehr vielen Jahren im Amateurfußball kaum noch professionelle Strukturen vorhanden.“

