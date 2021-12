Robert Lewandowski gewinnt das Stürmer-Duell gegen Erling Haaland

Plus Erling Haaland zeigt im Gipfeltreffen gegen die Bayern ebenfalls ein starkes Spiel, doch der Pole ist mit zwei Treffern der Entscheider – und lässt sich auch von der Häme der BVB-Fans nicht aus der Ruhe bringen.

Dortmund gegen Bayern, das ist: Westen gegen Süden, Rose gegen Nagelsmann, Herausforderer gegen Champion. Das ist aber auch: Erling Haaland gegen Robert Lewandowski. Der Norweger im BVB-Dress zeigte im Spiel gegen die Bayern erneut, welche Qualitäten in ihm stecken: Er ist schnell, athletisch, bei Bedarf aber auch filigran wie beim 2:2. Und doch war es nicht der Skandinavier, der die Partie mit seinem Tor entschied – sondern wieder einmal Robert Lewandowski, der zweimal traf und bei der Ausführung des Elfmeters die Nerven behalten hatte.