WM 2022 Spiel um Platz 3 heute live: Übertragung im Free-TV oder Stream am 17. Dezember

Im "kleinen Finale" stehen sich bei der WM 2022 Kroatien und Marokko gegenüber. Wir verraten, wo und wie die Übertragung aus Katar heute live zu sehen ist.

Die Fußball-WM 2022 befindet sich auf der Zielgeraden. Nur noch zwei Mannschaften sind übrig und kämpfen im Finale um den Titel. Am Samstag, dem 17. Dezember, findet vorher das Spiel um Platz drei statt, wo sich die Verlierer der beiden Halbfinalduelle gegenüberstehen: Kroatien und Marokko. Wir verraten, wo das vorletzte Spiel der WM heute live zu sehen ist und geben Infos zur Übertragung zwischen dem Vize-Weltmeister von 2018 und dem ersten WM-Halbfinalisten aus Afrika.

Spiel um Platz 3 heute live: Kroatien unterliegt Argentinien - nun wartet Marokko

Im Endspiel von Russland vor vier Jahren musste sich Kroatien erst im Finale geschlagen geben, bei der Endrunde 2022 in Katar war eine Runde früher Endstation. In der Runde der letzten Vier haben die Kroaten gegen Argentinien eine 0:3-Schlappe erlitten. Lionel Messi per Elfmeter und Doppel-Torschütze Julian Alvarez sorgten gegen die Auswahl von Trainer Zlatko Dalić für klare Verhältnisse, wo mancher Fan vielleicht mit mehr Spannung gerechnet hatte. Nach dem Abpfiff äußerte das Team von Real-Madrid-Star Luka Modric Kritik an Schiedsrichter Daniele Orsato ( Italien). Der habe mit einem unberechtigten Elfmeterpfiff nach knapp einer halben Stunde für die Führung der "Gauchos" gesorgt, nachdem Kroatien das Spiel mehr oder weniger unter Kontrolle hatte. Zumindest lässt sich über das vermeintliche Foul von Kroatien-Keeper Dominik Livakovic am späteren zweifachen Torschützen streiten, das die Pleite der kroatischen Nationalmannschaft einleitete.

Statt dem neuerlichen Endspiel geht es für Kroatien nun gegen tapfere Marokkaner, die sich ihrerseits Titelverteidiger Frankreich beugen mussten.

Fußball-WM heute live: Marokko nach Pleite gegen Frankreich im Spiel um Platz 3

Einen Tag später schied Underdog Marokko von der Fußball-WM 2022 aus. Der erste WM-Halbfinalist des afrikanischen Kontinents wurde von Frankreich mit 0:2 aus dem Turnier befördert. Theo Hernandez (AC Mailand) und Frankfurts Randal Kolo Muani erzielten für den amtierenden Weltmeister die Tore. Die frenetisch gefeierten Marokkaner hatten das arabische Publikum in Katar auf ihrer Seite, sattelfeste Franzosen um Starstürmer Kylian Mbappé behielten jedoch die Oberhand und haben nun als erste Länderauswahl seit 1962 (Brasilien) die Gelegenheit, den Weltmeister-Titel zweimal in Folge zu holen.

Marokko ist im Halbfinale der WM 2022 ausgeschieden - und kämpft im Spiel um Platz drei gegen Kroatien. Foto: Robert Michael, dpa

Am Rande des Spiels gegen Marokko kam es in mehreren europäischen Städten zu Ausschreitungen, speziell in Frankreich und Belgien trafen marokkanisch-stämmige Personen mit französischen Fans aufeinander - was größere Polizeieinsätze zur Folge hatte. Nun kämpft die Mannschaft von Trainer Walid Regragui gegen Kroatien und könnte die Endrunde mit einem überragenden dritten Platz abschließen.

Hier gibt es die Übersicht, wie die Übertragung des Spiels um Platz drei zwischen Kroatien und Marokko der WM 2022 heute live verfolgt werden kann:

Kroatien - Marokko im Spiel um Platz 3 heute: Übertragung im Free-TV und im gratis Live-Stream

Spiel um Platz 3 der WM 2022: Kroatien - Marokko

- Datum: Samstag, 17. Dezember

Samstag, 17. Dezember Uhrzeit: 16 Uhr (MEZ)

16 Uhr (MEZ) Stadion: Khalifa International Stadium , ar-Rayyan

, ar-Rayyan Übertragung im Free-TV: /

/ Übertragung im Pay-TV: MagentaTV (kostenpflichtig)

MagentaTV (kostenpflichtig) Übertragung im Live-Stream: MagentaTV (kostenpflichtig)

Spiel um Platz 3 heute live: Ticker zum WM-Spiel zwischen Kroatien und Marokko

Fußball-Fans, die kein MagentaTV-Abo haben, gucken beim Spiel um Platz drei der WM 2022 also in die Röhre (oder eben nicht). Doch es gibt eine andere, attraktive Möglichkeit: Wir haben eine kostenlose Alternative! Unser Live-Ticker der Augsburger Allgemeine versorgt sie mit aktuellen Infos zum Spielverlauf des Duells Kroatien gegen Marokko. Bei uns verpassen Sie weder Tore, Torchancen noch andere Highlights:

