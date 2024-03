Neuer bei FC Bayern weiter im individuellen Training

Torwart Neuer kann weiter nicht mit dem Bayern-Team trainieren - ein Einsatz gegen den BVB am Samstag ist kaum noch realistisch. Sehr positive Signale gibt es indes von einem anderen Münchner Star.

Nationaltorhüter Manuel Neuer trainiert beim FC Bayern weiterhin nicht mit der Mannschaft und dürfte damit für den deutschen Fußball-Klassiker gegen Borussia Dortmund kaum noch rechtzeitig fit werden.

Nach Angaben des Rekordmeisters aus München absolvierte der 38-Jährige auf einem Nebenplatz an der Säbener Straße eine individuelle Einheit.

Der Keeper hatte sich bei der Nationalmannschaft einen Muskelfaserriss im linken Adduktor zugezogen und wird deshalb voraussichtlich für die Partie gegen den BVB am Samstag (18.30 Uhr/Sky) ausfallen. Neben Neuer drehten auch Mittelfeld-Youngster Aleksandar Pavlovic nach einer Mandelentzündung und Abwehrspieler Raphael Guerreiro nach der Zwangspause wegen eines Muskelfaserrisses auf dem Nebenplatz Laufrunden.

Stürmerstar Harry Kane war indes bereits am Mittwoch in das Training mit dem Team zurückgekehrt und machte auch am Donnerstag wieder voll mit. Der Engländer hatte im letzten Liga-Spiel vor der Länderspielpause eine Sprunggelenksverletzung erlitten und die Partien mit den Three Lions verpasst.

(dpa)