Deutschland - Griechenland live im Free-TV und Stream: Übertragung und Termin

Deutschland - Griechenland live im Free-TV und Stream: Hier kommen für Sie alle Infos rund um die Länderspiel-Übertragung sowie Termin und Uhrzeit.

Der finale Bewährungstest! Das DFB-Team wird bei seiner Generalprobe vor der UEFA EURO 2024 unter Leitung von Bundestrainer Julian Nagelsmann im letzten Testspiel vor der Heim-EM gegen Griechenland antreten. Nach dem Trainingslager im Mai finden noch zwei Testspiele gegen die Ukraine (3. Juni) und eben gegen Griechenland statt. Inzwischen steht auch der endgültige EM-Kader 2024 von Deutschland.

Die DFB-Elf steht unter großem Druck, sich zu bewähren, da sie seit langem keinen Erfolg mehr verzeichnet hat und bei den letzten beiden großen Turnieren bereits in der Gruppenphase ausgeschieden ist. Besonders bei der Heim-EM strebt das Team von Trainer Nagelsmann natürlich nach einem erfolgreichen Abschneiden. Welche Form wird die deutsche Nationalmannschaft eine Woche vor Beginn der Europameisterschaft zeigen? Wir halten uns hier zunächst mal an das, was schon feststeht: Alles rund um Uhrzeit, Anpfiff und Übertragung des Spiels zwischen Deutschland und Griechenland.

Deutschland vs. Griechenland: Termin und Uhrzeit - Wann ist der Anpfiff?

Das Freundschaftsspiel zwischen den beiden Teams läuft am Freitag, 7. Juni 2024. Anpfiff ist um 20.45 Uhr im Gladbacher Borussia-Park.

Deutschland gegen Griechenland: Live-Übertragung im Free-TV und Stream

Bei den Länderspielen der Nationalmannschaft gibt es eine Übertragung im Free-TV: Das Spiel zwischen Deutschland und Griechenland läuft kostenlos auf RTL. Die Berichterstattung aus dem Gladbacher Borussia-Park beginnt eine halbe Stunde vor dem Anpfiff.

Alternativ können Sie das Spiel zwischen Deutschland und Griechenland auch im Stream verfolgen, allerdings nicht kostenfrei. Um auf den Live-Stream von RTL+ zugreifen zu können, benötigen Sie ein Premium-Abo, das in der günstigsten Variante 6,99 Euro pro Monat kostet (Stand: Mai 2024). Aktuelle und weitergehende Infos finden Sie auf der Website des Anbieters.

Am 7. Juni 2024 wird RTL das Länderspiel Deutschland gegen Griechenland live und exklusiv im Free-TV aus dem Mönchengladbacher Borussia-Park übertragen. Im Rahmen einer Partnerschaft mit Magenta TV wird RTL zudem zwölf Spiele der UEFA EURO 2024 live und exklusiv im Free-TV übertragen. Zusätzlich dazu verfügt RTL über umfangreiche Highlight-Rechte für alle 51 Partien des Turniers.

Hier noch einmal alle Fakten und Daten im Überblick:

Spiel: Deutschland - Griechenland , Freundschaftsspiel , EM-Vorbereitung

- , , EM-Vorbereitung Datum: 7. Juni 2024

7. Juni 2024 Uhrzeit : 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Borussia-Park, Mönchengladbach

Borussia-Park, Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Stream: RTL+

Deutschland gegen Griechenland: Die Bilanz der beiden Teams

Dem Portal fussballdaten.de entnehmen wir, dass es bisher neun Begegnungen der beiden Mannschaften auf dem grünen Rasen gab. Griechenland hat keine davon gewonnen - Deutschland ging sechsmal als Sieger vom Platz, drei Unentschieden demzufolge. Das Torverhältnis beträgt 21:9 aus deutscher Sicht.