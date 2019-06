vor 33 Min.

FC Ingolstadt: Trainingsstart mit Fragezeichen

Der FC Ingolstadt hat die Vorbereitung für die 3. Liga aufgenommen. Noch ist der Kader von Trainer Jeff Saibene nicht komplett. Marcel Gaus verlängert.

Von Roland Geier

Fußball-Drittligist FC Ingolstadt hat die Vorbereitung auf die neue Saison in Angriff genommen. Der Trainingsauftakt am Mittwoch mit dem neuen Cheftrainer Jeff Saibene lockte 150 Fans an den Audi Sportpark, die wie die Akteure bei Temperaturen um die 30 Grad gehörig ins Schwitzen kamen.

Den Kiebitzen fiel es schwer, sich einen Überblick über den Kader zu verschaffen, da vom alten Stammpersonal nur noch wenige Akteure übrig geblieben sind. Mit Maximilian Wolfram, Peter Kurzweg und Michael Heinloth standen drei externe Neuzugänge auf dem Rasen. Der vierte, Stürmer Caniggia Elva, der mit Knieproblemen zu kämpfen hatte, trainierte individuell mit Georg Meyer aus dem Funktionsteam. Auch Lucas Galvao befindet sich noch im individuellen Aufbautraining und soll kommende Woche zum Kader stoßen. Verzichten mussten auf den Trainingsstart vier weitere Akteure. Neben Jonatan Kotzke, der aktuell krank ist, konnte auch Frederic Ananou, dem ein längerer Ausfall droht, aufgrund seiner Schulterverletzung nicht am Training teilnehmen. Noch im Urlaub befindet sich Mergim Mavraj, der wegen seinem Länderspieleinsatz frei hat.Verstärkung erhielten die Profis von den Talenten Georgios Pintidis, Maxi Neuberger, Paul Polauke, Gabriel Weiss, Filip Bilbija. Für Max Thalhammer (Leihe Regensburg) und Agy Diawusie (Leihe Wiesbaden) war es die Rückkehr an ihre alte Wirkungsstätte. Nicht mehr mit dabei war Almog Cohen, der nach sechs Jahren bei den Schanzern seinen Abschied verkündet hatte.

Vor dem Trainingsauftakt hatte der FCI mit Peter Kurzweg seinen vierten Neuzugang präsentiert. Der 25-jährige Linksverteidiger, der in der vergangenen Saison nach Würzburg verliehen war, kommt von Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin. „Mit Peter Kurzweg konnten wir einen weiteren Außenverteidiger für uns gewinnen, der als Dachauer starken Bezug zur Region hat und sich mit unserer Mannschaft voll identifiziert“, sagt Sportdirektor Michael Henke. Am morgigen Samstag um 14 Uhr bestreiten die Schanzer gegen den Regionallisten TSV 1860 Rosenheim auf dem Trainingsplatz am Audi Sportpark ihr erstes Testspiel. Der Eintritt ist frei.

Marcel Gaus bleibt Routinier Marcel Gaus bleibt den Schanzern auch in der 3. Liga erhalten. Der 29-Jährige war durch den Abstieg ohne Vertrag, unterzeichnete aber nun ein neues Arbeitspapier bis 2021. Gaus: „Ich hatte um Bedenkzeit gebeten. Meine Familie fühlt sich wohl in Ingolstadt, der Verein und die Stadt sind für uns ein neues Zuhause geworden.“

