FCI-Kapitän Kutschke: „Es ist oberste Vorsicht geboten“

Plus Kapitän Stefan Kutschke spricht über die täglichen Coronamaßnahmen beim FC Ingolstadt, seine Führungsrolle, entscheidende Faktoren im Saisonendspurt und den Druck im Aufstiegskampf.

Stefan Kutschke, in der 2. Bundesliga kommt der Spielplan gehörig durcheinander, weil mehrere Mannschaften in Quarantäne sind, in der Bundesliga müssen Spiele von Hertha BSC abgesagt werden, in der 3. Liga von Dynamo Dresden. Sensibilisieren diese Fälle, die Maßnahmen in Ingolstadt noch konsequenter umzusetzen?

Stefan Kutschke: Diese Thematik beschäftigt uns seit Beginn der Pandemie. Das Trainerteam und Sportdirektor Michael Henke predigen immer wieder, dass wir vorsichtig sein sollen. Wir fahren zu unseren Auswärtsspielen mit mehreren Kleinbussen, tragen in der Kabine Masken und halten die Abstände ein. Es ist ein sensibles Thema und wir haben in der Vergangenheit gesehen, wie Vereine darunter gelitten haben. Ein gutes Beispiel ist Dynamo Dresden in der vorigen Saison, das nach zweiwöchiger Teamquarantäne eine Mammutaufgabe mit Spielen ohne Ende in kürzester Zeit hatte und schließlich abgestiegen ist. Deswegen ist für uns oberste Vorsicht geboten, dass sich jeder an die Maßnahmen hält. Es ist wichtig, dass wir die Dinge, die wir beeinflussen können, einhalten. Eine Garantie ist das leider noch nicht. Keiner infiziert sich mit Absicht, aber 100-prozentig geschützt ist man leider nie.

Können Sie beschreiben, wie ein gewöhnlicher Trainingstag beim FC Ingolstadt derzeit aussieht?

Kutschke: Wir fahren zum Trainingsgelände, machen einen Schnelltest und warten dann 15 Minuten im Auto auf dem Spielerparkplatz. Der Teammanager teilt die Zeiten ein, dass nicht alle auf einmal kommen. Fällt der Test negativ aus, dürfen wir das Gebäude betreten. Dort herrscht Maskenpflicht, die Mannschaft ist auf mehrere Kabinen verteilt. Die Maske legen wir erst zum Trainingsbeginn ab.

Kann dadurch verhindert werden, dass bei einem positiven Fall eine Teamquarantäne verordnet wird?

Kutschke: Das ist wohl abhängig vom jeweiligen Standort und den entsprechenden zuständigen Behörden. Jedenfalls haben wir Spieler vor einem Training keinen Kontakt zu Mitspielern. Sofern zwei gemeinsam zum Training fahren, gilt im Auto Maskenpflicht. Insgesamt geht das Hygienekonzept in unserem Verein bisher super auf und wir sind glücklicherweise in dieser Saison gut durchgekommen.

Lassen Sie uns zum Sportlichen kommen. Wie oft schauen Sie gerade auf die Tabelle?

Kutschke: Unser Trainer empfiehlt immer, nicht allzu oft auf die Tabelle zu schauen. Aber du wirst natürlich häufig damit konfrontiert, als Spieler nimmt man die Situation wahr. Die enge Konstellation in der 3. Liga ist doch etwas Schönes. Der Trainer hat von Anfang an die Marschrichtung vorgegeben, aufsteigen zu wollen. Die ganze Mannschaft steht dahinter, dieses Ziel wollen wir alle erreichen.

Der FC Ingolstadt hat zweimal nicht gewonnen, Hansa Rostock und Dynamo Dresden haben in der vergangenen Woche verloren. Ist das Zufall oder spielt der Druck im Endspurt eine zusätzliche Rolle?

Kutschke: Das weiß ich nicht. Wir haben uns innerhalb der Mannschaft darüber unterhalten und wurden von außen damit konfrontiert, ob der FC Ingolstadt Angst vor der Tabellenführung hat und so weiter. So ist es nicht. Aber für den ein oder anderen Spieler ist die Situation sicherlich ungewohnt, davon sind auch ältere und erfahrene Spieler nicht ausgenommen. Ich finde, dass die Drucksituation etwas Schönes ist, dafür spielen wir doch Fußball. Ich spiele ohnehin lieber um den Aufstieg als gegen den Abstieg, wovon wir in Ingolstadt auch ein Lied singen können. Warum Dresden und Rostock zuletzt gepatzt haben, kann ich nicht einschätzen.

Aber Sie werden sich darüber gefreut haben...

Kutschke: Man schaut natürlich, was bei den anderen passiert. Aber wir können nur das beeinflussen, was wir selbst in der Hand haben. Was wir zuletzt in Magdeburg gezeigt haben, war nicht gut. Gegen Bayern II sah es lange nach einem 0:0 aus, am Ende haben wir unglücklich zwei Punkte hergegeben. Auch das haben wir intern kritisch angesprochen. Der Ärger in der Mannschaft war darüber noch größer als außerhalb.

Was hat gegen den FC Bayern München II gefehlt, was muss besser werden?

Kutschke: Die Anzahl an herausgespielten Chancen war nicht so, wie wir und das erhofft haben. Dennoch wissen wir, dass wir immer ein Tor schießen können, wie es dann auch gelungen ist. Zwei Führungen müssen wir einfach über die Zeit bringen. Damit meine ich gar nicht mal den Elfmeter gegen uns, der zum 1:1 geführt hat. Das kann mal passieren. Aber wir haben uns dadurch aus dem Spiel bringen lassen und hätten verloren, wenn Bayern eine seiner Großchancen verwertet hätte. Das darf uns nicht passieren. Wenn du danach in der 90. Minute mit 2:1 in Führung gehst, musst du das Ergebnis halten. Da haben wir ein, zwei Sachen gemacht, die nicht gut waren.

Auf was wird es im Saisonendspurt ankommen?

Kutschke: Vermeintlich gibt es eine Startelf und Spieler, die weniger gespielt haben. Aber gerade an den letzten sieben Spieltagen kommt es darauf an, alle im Boot zu haben. Im Pokal gegen 1860 München haben wir gesehen, dass wir uns auf die komplette Truppe verlassen können. Das ist enorm wichtig in der Endphase, weil der Teamgeist entscheidend sein wird. Es ist wichtig, dass jeder alles für den anderen tut und dem anderen alles gönnt. Das ist bei uns der Fall. Wenn ich etwa sehe, wie die Einwechselspieler die Partien beleben, ist das ein gutes Zeichen.

Müssen Sie als Kapitän und erfahrener Akteur noch mehr auf die jüngeren Spieler einwirken?

Kutschke: Nein. Die älteren Spieler müssen mit Leistung vorangehen, dann kommen die jungen automatisch mit. Alle sind Profis genug, um zu wissen, um was es geht. Es geht dabei nicht um das persönliche Befinden, sondern um den Verein und die Fans. Wer dazu nicht in der Lage ist, kann sich gerne melden. Gerade nach der Enttäuschung in der vergangenen Saison ist jeder heiß darauf, es diesmal zu schaffen. Es ist daher nicht meine Aufgabe oder die des Trainers, große Motivationsreden zu halten oder Parolen rauszuhauen. Jeder hat die Einstellung, den Aufstieg zu packen.

Kann die negative Erfahrung der vergangenen Saison jetzt sogar helfen?

Kutschke: Natürlich kann sie helfen. Die Erlebnisse der vergangenen Saison können uns Kraft geben, auch wenn sie nicht schön waren. Als Tomas Oral übernommen hat, sind wir der Musik hinterhergelaufen, haben es dann doch noch in die Relegation geschafft. Uns ist auch bewusst, dass in dieser 3. Liga keine Mannschaft mit zwölf Punkten Vorsprung souverän Meister werden kann, weil dafür die Leistungsdichte einfach zu groß ist.

Am Sonntag (13 Uhr) geht es gegen den SV Meppen. Wie bereits gegen den FC Bayern II tritt der Gegner mit einem neuen Trainer an. Macht das für einen Spieler einen Unterschied?

Kutschke: Natürlich haben wir mitbekommen, dass Torsten Frings entlassen wurde. Ein Trainerwechsel kann einer Mannschaft immer neue Impulse geben. Das ändert jedoch nichts an unserer Herangehensweise an die Partie. Fakt ist, dass wir dieses Spiel unbedingt gewinnen wollen und voll darauf fokussiert sind.

Mit Dynamo Dresden wurde ein Konkurrent des FC Ingolstadt im Aufstiegskampf der 3. Liga durch Corona ausgebremst. Nach zwei positiven Befunden muss die Mannschaft zunächst für fünf Tage in Quarantäne, die beiden kommenden Spiele wurden abgesagt. Den Dresdnern drohen damit im Saisonendspurt zahlreiche kräftezehrende englische Wochen.

Auch Bundesligist Hertha BSC befindet sich in Quarantäne, jüngst erwischte es einige Zweitligisten. Wie geht man bei den Schanzern damit um? „Unsere Sinne sind geschärft“, sagt FCI-Trainer Tomas Oral, auch wenn es keine hundertprozentige Garantie gebe. „Wir setzen als Verein unheimlich viel um. Wenn das Virus aber einmal im Kader ist, wird es gefährlich. Das müssen wir vermeiden.“ Man habe in der vergangenen Saison gesehen, „dass 13 Spiele innerhalb von fünfeinhalb Wochen sehr grenzwertig sind.“

Während Dynamo nun zum Zuschauen verdammt ist, geht es für den FC Ingolstadt am Sonntag (13 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den SV Meppen weiter. Wie bereits beim jüngsten 2:2 gegen den FC Bayern München II tritt der Gegner mit einem neuen Trainer an. Torsten Frings wurde nach einem 0:3 gegen den SV Wehen Wiesbaden, durch das der Vorsprung auf die Abstiegsplätze nur noch drei Punkte beträgt, entlassen. Für ihn hat Co-Trainer Mario Neumann in Abstimmung mit Torwarttrainer André Poggenborg und Athletiktrainer Daniel Vehring übernommen. Oral: „Wir treffen nicht das erste Mal auf ein Team, das den Trainer gewechselt hat. Es wird Veränderungen bei ihnen geben.“

Dem FCI stehen bis auf Rico Preißinger und den gelbgesperrten Marcel Gaus alle Spieler zur Verfügung. Für Dennis Eckert Ayensa, der wieder ins Training eingestiegen ist, dürfte ein Einsatz zu früh kommen.

Mögliche Aufstellungen

FC Ingolstadt Buntic – Heinloth, Paulsen, Schröck, Franke – Stendera, Kotzke – Elva, Bilbija – Kutschke, Kaya.

SV Meppen Domaschke – Ballmert, Osee, Bünning, Amin – Egerer, Bähre – Guder, Tankulic, Rama – Boere.

