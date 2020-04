vor 37 Min.

Video: FCI-Profi Ananou: Ich vermisse den Fußball

Ingolstadts Abwehr-Spezialist Freddy Ananou spricht in unserer Video-Serie „FCI-Profis dahoam“ über eine mögliche Wiederaufnahme des Spielbetriebs sowie die Veränderung der Fußball-Welt nach der Corona-Krise.

Die Profis des Fußball-Drittligisten FC Ingolstadt befinden sich nach wie vor im „Wartestand“: Anstatt auf dem Rasen für eine mögliche Wiederaufnahme des Spielbetriebs zu trainieren, zeigen sich die Schanzer solidarisch und halten sich – ebenso wie die Konkurrenz – daheim mit individuellen Trainingsplänen fit.

In der vierten Folge unserer Video-Serie "FCI-Profis dahoam" beantwortet Ingolstadts Abwehr-Spezialist Freddy Ananou die Fragen der Neuburger Rundschau. Video: Dirk Sing

In unserer Video-Serie „FCI-Profis dahoam“ beantworten die Ingolstädter Akteure regelmäßig Fragen zur aktuellen Situation. Nach Agyemang Diawusie, Thomas Keller und Peter Kurzweg ist nun in der neuesten Ausgabe Freddy Ananou an der Reihe. (disi)

