15 Quarantäne-Fälle beim FC Ingolstadt: Spielvorbereitung mit Hindernissen

Plus Der FC Ingolstadt vermeldet sieben Corona-Fälle. Acht Kontaktpersonen befinden sich ebenfalls in Quarantäne. Warum die Partie in Rostock dennoch stattfindet und wie der Verein mit der Situation umgeht.

Von Benjamin Sigmund

André Schubert flüchtete sich bei der virtuellen Pressekonferenz des FC Ingolstadt in Galgenhumor, obwohl dem Trainer eigentlich so gar nicht zum Scherzen zumute war. „Ich kann Ihnen zum Gegner mehr sagen als zu meiner Mannschaft“, sagte er zu den zugeschalteten Journalisten.

