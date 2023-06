Nations-League-Halbfinale: Niederlande - Kroatien live im TV und Stream

Im Halbfinale der Nations League spielt die Niederlande gegen Kroatien. Hier finden Sie alle Infos rund um Übertragung im TV und Stream, Termin und Uhrzeit.

Nach Abschluss der Gruppenphase der Nations League sind nur noch die vier Gruppensieger im Turnier vertreten. Die Halbfinalbegegnungen stehen fest und wurden bei der Auslosung des Final Four in der Schweiz bekanntgegeben.

Das Final Four der Nations League verspricht spannende Halbfinals. In der ersten Partie im Halbfinale treffen der letztjährige WM-Halbfinalist Kroatien und der Endrundengastgeber Niederlande aufeinander. In der zweiten Partie des Final Four der Nations League tritt Spanien gegen Europameister Italien an.

Für das deutsche Team war es ein enttäuschendes Fußballjahr. Neben dem frühen Aus bei der WM in Katar schied die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick auch in der Gruppenphase der Nations League aus. Die Mannschaft konnte in sechs Spielen nur einen Sieg einfahren und landete in ihrer Gruppe damit auf dem dritten Platz hinter Italien und Ungarn.

"Niederlande - Kroatien live im TV und Stream": Übertragung des Halbfinales in der Nations League

Die UEFA Nations League hat sich bereits als fester Bestandteil im Fußballkalender etabliert. Auch in der dritten Ausgabe des Wettbewerbs werden von Juni 2022 bis Juni 2023 bereits zahlreiche Spiele im Fernsehen oder im Live-Stream übertragen. Insgesamt nehmen 55 Mannschaften in vier Ligen (A bis D) teil.

Das Prinzip der Nations League sieht vor, dass die beste Mannschaft einer Gruppe entweder in die nächsthöhere Liga aufsteigt oder am Nations League Final Four (in der Liga A) teilnimmt. Das schwächste Team hingegen steigt in die niedrigere Liga ab (außer in Liga D).

Um Spiele der Finalrunde der Nations League 2022/23 live zu verfolgen, wird ein Abonnement des Streaming-Anbieters DAZN benötigt. DAZN hat sich die Übertragungsrechte der Nations League gesichert. Je nach gewähltem Modell liegt der Preis für ein Monats-Abonenment bei DAZN zwischen 39,99 Euro und 9,99 Euro.

Die Partie wird also nur im Pay-TV übertragen. Lediglich einzelne Spiele sind im Free-TV empfangbar. So wurden beispielsweise die Spiele der deutschen Nationalmannschaft kostenfrei im ZDF und in der ARD gezeigt.

"Niederlande -Kroatien": Termin und Uhrzeit des Halbfinales in der Nations League

Die Halbfinalspiele der UEFA Nations League werden am 14. und 15. Juni 2023 in Rotterdam und Enschede ausgetragen. Die dritte Austragung der Nations League wird einen neuen Sieger hervorbringen, da sowohl Premierensieger Portugal als auch Titelverteidiger Frankreich bereits aus dem Turnier ausgeschieden sind.

Hier ist eine Übersicht mit allen wichtigen Informationen zum ersten Halbfinalspiel der Nations League 2022/2023:

Spiel : Niederlande - Kroatien , Halbfinale der Nations League 2022/2023

- , der 2022/2023 Datum: Mittwoch, 14. Juni 2023

Mittwoch, 14. Juni 2023 Uhrzeit : 20.45 Uhr

20.45 Uhr Stadion: De Kuip, Rotterdam ( Niederlande )

De Kuip, ( ) Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV und Stream: DAZN

Niederlande gegen Kroatien in der Nations League: Bilanz der Nationalteams

Laut fussballdaten.de sind sich die Niederlande und Kroatien erst ein Mal auf dem Rasen begegnet. Die beiden Nationalteams trafen im Spiel um Platz 3 bei der WM 1998 aufeinander. Damals setzte sich Kroatien mit 2:1 durch. Da die Partie mittlerweile 25 Jahre zurückliegt, lassen sich natürlich keine Rückschlüsse auf das kommende Match in der Nations League ziehen. Die Niederlande gelten innerhalb der Nations League jedoch als Favorit für den Turnier-Sieg und haben daher auch beim Spiel gegen Kroatien wohl die besseren Chancen auf den Einzug ins Finale.