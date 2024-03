Nagelsmanns Erkenntnisse: So wird die EM zum Spaß-Turnier

Julian Nagelsmann fremdelte mit dem Job des Bundestrainers. Mit einer klaren Rollenverteilung gelingt ihm aber mit der Nationalmannschaft gegen Frankreich ein riesiger Schritt aus der Krise.

Nicht nur Rudi Völler hat dieser Sieg "richtig gutgetan". Wie dem DFB-Sportdirektor ging es auch Julian Nagelsmann. Der Bundestrainer kann sich nach dem 2:0 gegen den großen EM-Favoriten Frankreich in seiner knallhart durchgezogenen Linie komplett bestätigt fühlen.

Das war vor dem großen Fußball-Abend der Nationalmannschaft in Lyon so nicht zu erwarten gewesen. Das am meisten benutzte Wort lautete: Spaß. Nagelsmann kann einige Erkenntnisse in den nächsten EM-Test gegen die Niederlande am Dienstag in Frankfurt mitnehmen.

Klare Rollen geben Sicherheit: In Krisenlagen sollte jeder wissen, was zu tun ist. Und sich darauf konzentrieren. Mit dieser Einstellung ist Nagelsmann in das EM-Jahr gestartet und hat seinen auserkorenen Turnier-Kandidaten mit persönlichen Rollen einen klaren Plan an die Hand gegeben. Dass diese wie auf Knopfdruck erfolgreich umgesetzt werden, konnte niemand versprechen, nicht mal der Bundestrainer. Doch sie funktionierten - so wie Nagelsmann in der ihm zuletzt so fremd wirkenden Rolle als Bundestrainer.

Entfesselung für die Nationalmannschaft

Auch das von ihm ausgerufene Wochen-Motto "Wir kicken" wurde mit der darin enthaltenen Hoffnung auf Leichtigkeit mit Fußball-Leben gefüllt. In der Vergangenheit sei einiges "verknotet" gewesen bei der DFB-Elf, meinte der 36-Jährige. Das Frankreich-Spiel war für die Nationalmannschaft wie eine Entfesselung von alten Lasten.

Toni Kroos ist Motor und Anker: Steilpass-Toni statt Querpass-Toni - für diese positive Verkehrung seines Spitznamens sorgte der Rückkehrer von Real Madrid gleich mit seiner Vorlage zum Blitz-Tor von Florian Wirtz nach wenigen Sekunden. Doch damit war das Tagewerk des 34-Jährigen nicht vollbracht. Kroos erfüllte im 107. Länderspiel alle anderen - positiven - Klischees. Ruhe am Ball, Passsicherheit und auch mal eine Grätsche, körperliche Robustheit, wenn sie gefragt war. Der deutsche Fußball-Souverän könnte den besten Sommer seit dem WM-Sieg von Rio 2014 erleben. Sein Comeback initiiert zu haben, kann sich Nagelsmann selbst hoch anrechnen.

Spaß, Spaß, Spaß

Kimmich hilft hinten rechts: Kaum einer musste bei der Rollenverteilung von Nagelsmann so schlucken wie Joshua Kimmich (29). Der Bayern-Profi nahm die Rückversetzung aus dem Zentrum zum rechten Außenverteidiger aber an und setzte sie sehr erfolgreich um. Das frappierende Tempodefizit gegen Frankreichs Kylian Mpabbé glich er mit Spielintelligenz und Einsatz aus. Frankreichs Trainer Didier Deschamps sprach nach dem Spiel von Können und Wollen als wichtigen Komponenten. Bei Kimmich war zu sehen: Er konnte und wollte.

Wirtz und Musiala zaubern: Florian Wirtz und Jamal Musiala sind nicht die deutsche Zukunft. Sie sind die deutsche Gegenwart. Die von Nagelsmann zu seinen "Zauberern" ernannten Jungstars offerierten in Lyon nicht nur die erhofften Kunststücke. Sie demonstrierten, dass sie gemeinsam den Unterschied ausmachen können. Wirtz brauchte für sein Premierentor nur knappe acht Sekunden - deutscher Rekord. Musiala holte sich für einen Magier untypisch die Spielsicherheit auch mit robusten Balleroberungen. Spaß, Spaß, Spaß. Das deutsche Mode-Wort erfüllten die Jungstars von Bayer Leverkusen und Bayern München mit Leben.

(dpa)