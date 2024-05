Trainer, Experte, DJ: Was die Ex-Europameister heute machen

Die deutschen EM-Triumphe sind 52, 44 und 28 Jahre her - als Fußballer aktiv ist aus der damaligen Zeit keiner mehr. Doch was machen die Titelgewinner inzwischen?

1972 in Brüssel gegen die Sowjetunion, 1980 in Rom gegen Belgien, 1996 in London gegen Tschechien: Mit seinen drei Titelgewinnen ist Deutschland gemeinsam mit Spanien Rekord-Europameister. Doch die Triumphe sind lange her, aktiv ist von den damaligen Helden keiner mehr.

Seit der rauschenden Nacht von Wembley vor 28 Jahren scheiterte der DFB 2000 und 2004 in der Vorrunde, 2008 im Finale, 2012 und 2016 im Halbfinale sowie 2021 im Achtelfinale. Wie haben sich die Europameister von damals entwickelt und was machen sie inzwischen? Ein kleiner Überblick:

Bundestrainer

Horst Hrubesch, der 1980 für Klaus Fischer nachnominiert wurde, wurde im Endspiel gegen Belgien mit zwei Toren zum Matchwinner. Nach der aktiven Karriere folgten zahlreiche Trainerjobs, die meisten beim DFB in unterschiedlichen Junioren-Nationalteams. Im Herbst 2023 übernahm Hrubesch interimsmäßig die Frauen-Nationalmannschaft von Martina Voss-Tecklenburg und führte diese zu Olympia. Nach den Sommerspielen von Paris folgt Christian Wück auf den 73-Jährigen.

TV-Experte und Moderator

Lothar Matthäus arbeitet unter anderem als Experte für Sky und RTL, Thomas Helmer moderierte jahrelang den Doppelpass und Steffen Freund hat sich als emotionaler Co-Kommentator einen Namen gemacht. Zahlreiche ehemalige Europameister sind oder waren inzwischen im Fernsehen aktiv - und das in verschiedenen Rollen. Matthias Sammer wurde zum Experten bei Prime Video und ist gleichzeitig Berater bei Borussia Dortmund. Zuvor war er als Sportvorstand beim FC Bayern tätig.

Hobby-DJ

Markus Babbel ist zwar auch als Experte im TV präsent, doch Kultstatus erreichen vor allem seine Musikvideos im Netz. Quasi wöchentlich ruft der 51-Jährige bei Instagram den "Musicfriday" aus, er trägt dabei gerne Fußballtrikots aus der Vergangenheit. Als DJ Bavaria betätigt sich Babbel seit einigen Jahren auch als Hobby-DJ. "Es war immer ein Kindheitstraum von mir, weil ich sehr musikaffin bin", sagte Babbel dem SWR.

Ehrenpräsident

Der 1972er-Europameister Uli Hoeneß ist inzwischen Ehrenpräsident und Aufsichtsrat bei seinem Herzensclub FC Bayern. Aus dem Team von damals starben in den vergangenen Jahren immer wieder prägende Figuren: Gerd Müller 2021, Jürgen Grabowski 2022, Franz Beckenbauer im Januar 2024.

