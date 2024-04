Kann es jemals zu viel Jürgen Klopp geben?

Der deutsche Trainer wird in Liverpool mit Weißbierglas an eine dreistöckige Hauswand gepinselt. In Deutschland wäre das Werbung, in England ist das Kunst.

Es kann ja wirklich nicht genug Jürgen Klopp geben. Vor allem nicht in England, wo der 56-Jährige eine Art Heldenverehrung erfährt, seit er als Trainer mit dem FC Liverpool 2019 die Champions League gewonnen hat. Doch Anfang des Jahres hat er verkündet, im Sommer sein Amt aufzugeben und nie wieder einen englischen Klub trainieren zu wollen. Seitdem trägt das Land Trauer. Und huldigt dem scheidenden Trainer noch mehr.

Höchste Zeit also für seine Werbepartner, mit dem prominenten Konterfei noch ein bisschen Geld zu verdienen. So wurde ihm jetzt in der Slater Street von Liverpool ein neues, überlebensgroßes Denkmal gesetzt. In Deutschland würde man nüchtern von Bierwerbung sprechen, in England nennt sich das ganze „Straßenkunstwerk“. Der breit lachende Jürgen Klopp ist im lässigen grauen Pullover mit Baseballcap an die Wand eines Einfamilienhauses gepinselt, über drei Stockwerke hoch neben einem gut gefüllten Weißbierglas. Ohne Worte, aber mit dem deutlich erkennbaren Schriftzug einer namhaften bayerischen Traditionsbrauerei. Wie so oft kommt Kloppo ziemlich charmant rüber – auch wenn die Symbiose zwischen Alkoholwerbung und Leistungssport nicht überall gern gesehen wird.

Fußball-Trainer Jürgen Klopp macht seit vielen Jahren Werbung für Bier

Doch für Klopp und sein Schwiegersohn-Image gelten andere Regeln. Seit Beginn seiner Trainerkarriere wirbt er für Biermarken. Zu Dortmunder Zeiten noch für eine Trendsorte aus Nordrhein-Westfalen, seit 2012 als Botschafter der Weißbierproduzenten aus Erding. Und führt einen guten Grund als Rechtfertigung dafür an. Weil seine Eltern einst eine Brauerei besaßen, ist Klopp bis heute dem Biergenuss und dem Brauer-Handwerk verbunden.

Also durfte der britische Künstler John Culshaw im Rahmen der Werbemaßnahmen die Auftragsarbeit für Liverpool anfertigen. Die oberbayerischen Bierbrauer wissen halt auch ganz genau, wie sie ihre Zielgruppe bestmöglich erreichen. Wer anders als die Fußball-Ikone könnte es schaffen, dass der Engländer vom Ale zum Weizen wechselt?

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Premier-League-Coach Klopp erhält durch Werbung wohl rund 26 Millionen

Für den Coach selbst sind die Einnahmen aus dem Bier-Deal ohnehin nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Kein anderer deutscher Trainer kommt in Sachen Werbe-Partnerschaften an Vielverdiener Jürgen Klopp heran. Auf rund 26 Millionen Euro werden seine Werbeverträge geschätzt. In unzähligen Spots preist der Erfolgscoach die verschiedensten Produkte an.

Lesen Sie dazu auch

Es gibt scheinbar nichts, was sich mit dem Namen Klopp nicht aufpimpen ließe: Automobile aus Rüsselsheim, Schokoladenriegel, Zwieback, Sportartikel, Männer-Kosmetika, Waschmittel, Rasierklingen oder Geldanlagen – da gäbe es noch reichlich Gemälde-Vorschläge für die Straßenkunst von Liverpool.