WM-Lager in der WG-Küche: Sie sind so genügsam, diese Norweger

Der dreifache norwegische Biathlon-Weltmeister Vetle Sjaastad Christiansen schläft während der WM in der Küche. Davon lässt er sich aber nicht aus der Ruhe bringen.

Stellen wir uns doch einfach mal vor, es wäre Fußball-Weltmeisterschaft – und der deutsche Bundestrainer hätte beschlossen, seine Starkicker diesmal nicht im eleganten Luxushotel unterzubringen, sondern in spartanisch möblierten Mini-Apartments. Manuel Neuer, Thomas Müller und Leon Goretzka würden eine Wohngemeinschaft bilden und aufgrund der beengten Platzverhältnisse müsste Neuer während der Titelkämpfe drei Wochen auf einem Beistellbett in der Küche schlafen. Unzumutbar? Unvorstellbar?

Für die besten Fußballer der Welt vielleicht. Nicht aber für die besten Biathleten der Welt. Denn die Norweger zeigen bei der WM im tschechischen Nove Mesto eindrucksvoll, dass es keinen Luxustempel mit Wellness-Center und angeschlossenem Golfplatz braucht, um Spitzenleistungen zu erbringen. Der dreimalige Weltmeister Vetle Sjaastad Christiansen beispielsweise schläft seit Anfang der Titelkämpfe in der Küche einer angemieteten Wohnung, die er sich mit Biathlon-Ikone Johannes Thingnes Bö (18 WM-Titel, fünfmal Olympiagold) und Johannes Dale-Skjevdal teilt. Nur ein dünner Vorhang bietet dem Staffel-Olympiasieger von 2022 ein wenig Privatsphäre.

Norwegischer Biathlet Christiansen hat das "schlechteste Zimmer dieser WM"

Absurd genug, dass Bö seinen Teamkollegen in einem Instagram-Post gleich damit aufzog, das "wohl schlechteste Zimmer bei dieser WM“ erwischt zu haben. Worauf Christiansen in der entspannten wie trockenen Manier eines Skandinaviers erwiderte: "Ich weiß auch nicht, wie es so weit kommen konnte.“

Nicht ein Wort des Murrens, dass so eine Schlafstätte vielleicht die sportliche Fitness beeinträchtigen könnte. Nicht eine Beschwerde, dass diese Unterkunft vielleicht unter der Würde dieser hochdekorierten Spitzenathleten sein könnte. Man möchte sich gar nicht vorstellen, was für ein Gejammer ähnliche Verhältnisse bei den deutschen Spitzen-Fußballern auslösen würden. Besonders bei denjenigen, die sich schon beschweren, wenn ihnen im Januar ein nicht perfekt manikürter Bundesligarasen unter die Füße kommt.

Vetle Sjaastad Christiansen widmet die Biathlon-Bronzemedaille seinem verstorbenen Opa

Doch schlechtes Wetter oder miserable Bodenverhältnisse beeindrucken die norwegischen Biathleten ebenso wenig wie beengte Wohnverhältnisse. Im Gegenteil. Bei rauem Gegenwind laufen die Nordlichter erst recht zur Höchstform auf. Bö hat sich in Nove Mesto das nächste Gold und zweimal Silber gekrallt und auch Vetle Sjaastad Christiansen präsentierte sich trotz der Umstände ziemlich ausgeschlafen. Im Sprint und in der Verfolgung gewann er Bronzemedaillen, die er zu Tränen gerührt seinem Opa widmete, der in den WM-Tagen verstorben war. Eine zu Herzen gehende Heldengeschichte, die Christiansen bis zum Ende der WM durchaus noch fortschreiben kann. Dafür muss er auch nur noch vier Nächte in der Küche schlafen.

