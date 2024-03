Handball-Olympia-Qualifikation: Deutschland - Österreich heute live im Free-TV und Stream

Deutschland gegen Österreich lautet das letzte Spiel für die DHB-Auswahl bei der Olympia-Qualifikation im März. Hier gibt es Infos rund um Übertragung im TV und Stream, Anwurf und Termin.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Männer kämpft noch um das Ticket für die Qualifikation zu den olympischen Spielen im Sommer 2024, welche in Paris stattfinden. Dadurch, dass die deutschen Handballer bei der vergangenen Heim-EM Anfang 2024 "nur" den vierten Platz erspielten, verpasste das Team die sichere Qualifikation über die Europameisterschaft. Nur die besten drei Nationalmannschaften haben sich nämlich bereits direkt für Olympia ein Ticket buchen können.

Nun geht es im März in drei Spielen gegen Österreich, Kroatien und Algerien um die Olympia-Qualifikation in Frankreich. Das dabei wahrscheinlich härteste und vielleicht entscheidende Spiel könnte gegen Österreich sein. Hier erkämpfte Deutschland bei der EM noch ein knappes Unentschieden. Die Begegnung ist das letzte von drei Spielen und findet in Hannover statt.

Doch wann ist die Partie gegen das deutsche Nachbarland? Wann ist Anwurf? Wer überträgt das Spiel und läuft es auch im Free-TV? Die Fragen zum Spiel und zur Übertragung im TV und Stream beantworten wir hier für Sie.

Termin der Handball-Partie: Wann ist Anwurf bei Deutschland gegen Österreich?

Neben Gastgeber Frankreich haben bereits der Weltmeister Dänemark, der EM-Dritte Schweden sowie die Panamerikameister Argentinien, Afrikameister Ägypten und Japan ihre Plätze sicher. Sechs weitere Teams werden noch in Qualifikationsturnieren zwischen dem 11. und 17. März in Paris ermittelt. Belegt Deutschland in der Vierergruppe einen der ersten beiden Plätze, ist das Team qualifiziert.

Am Sonntag, dem 17. März 2024, findet das letzte Qualifikationsspiel der DHB-Auswahl statt. Um 14.10 Uhr ist der Anwurf zum Spiel gegen Österreich.

Übertragung von Deutschland - Österreich live im Free-TV und Stream: Olympia-Qualifikation im Handball

Im März geht es für die deutschen Handballer um alles, wenn sie in den Qualifikationsspielen für die Olympischen Spiele in Paris das Spielfeld betreten. Nur zwei der vier Teams aus ihrer Gruppe sind bei den olympischen Sommerspielen dabei. ARD und ZDF übertragen zwei von drei Spielen mit deutscher Beteiligung live im TV und Stream.

So auch das Spiel der DHB-Auswahl gegen Österreich. Die Partie wird live und in voller Länge sowohl im Fernsehen bei der ARD und online im Stream über die ARD-Mediathek gesendet. Die Moderation übernimmt Alexander Bommes, bekannt aus der Sportschau. Dominik Klein ist als TV-Experte für das Spiel eingeplant und Florian Naß ist der Kommentator. Die Übertragung beginnt ab 14.03 Uhr im Ersten.

Alle Infos zur Übertragung der Partie finden Sie hier nochmal im Überblick:

Spiel: Deutschland - Österreich , Olympia-Qualifikation für Paris 2024

- , Olympia-Qualifikation für 2024 Datum: 17. März 2024

17. März 2024 Uhrzeit: Anwurf um 14.10 Uhr

Anwurf um 14.10 Uhr Ort: ZAG-Arena, Hannover

ZAG-Arena, Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Stream: ARD-Mediathek

Bilanz der Teams: Deutschland vs. Österreich in der Olympia-Qualifikation

37 Spiele gab es bislang zwischen Deutschland und Österreich beim Handball. Die Bilanz spricht insgesamt betrachtet für die deutsche Nationalmannschaft. Die konnte 32 von 37 Partien gewinnen. Österreich konnte nur drei Siege einfahren, während die restlichen zwei Spiele mit einem Unentschieden endeten. Österreich hat noch nie ein Pflichtspiel gewinnen können, nur Freundschaftsspiele.