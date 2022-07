So sieht der Augsburger Eiskanal aus dem Kanu und aus der Luft aus

Plus Wie sieht die Kanu-Strecke eigentlich von oben aus? Und wie ist es im Kanu auf dem Eiskanal? Unsere Videos geben ihnen außergewöhnliche Einblicke.

Ab Mittwoch findet auf dem Augsburger Eiskanal die Kanu-WM statt. Nach Tagen ohne Wasser wird inzwischen fleißig trainiert. Unsere Videos geben spektakuläre Einblicke in einen Trainingstag: Die algerische Kanutin Anais Mouhoub hat eine Kamera mit an Bord genommen und ein Drohnenvideo zeigt Ihnen die Kanu-Strecke aus der Vogelperspektive.