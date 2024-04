Kanuslalom

Augsburger Kajak-Trio liefert einen Olympia-Krimi ab

Plus Noah Hegge, Hannes Aigner und Stefan Hengst bilden in Augsburg die Elite-Trainingsgruppe im K1 der Männer und haben zusammen WM-Team-Gold gewonnen. Doch die Olympia-Qualifikation stellt das Trio auf eine harte Probe.

Von Andrea Bogenreuther

Schon am Sonntagmorgen war bei der Kanu-Qualifikation im sächsischen Markkleeberg klar, dass sich ein Augsburger im Kajak Einer der Männer das Olympiaticket für die Spiele in Paris sichern würde. Zwei Kandidaten waren am Finaltag aus der deutschen K1-Konkurrenz übrig geblieben. Entweder der 35-jährige Kanu-Routinier Hannes Aigner vom Augsburger Kajak Verein (AKV) oder der 25-jährige Herausforderer Noah Hegge von Kanu Schwaben Augsburg.

Zwei Slalomkanuten, die vom Format her unterschiedlicher nicht sein könnten. Hannes Aigner, der zweifache Familienvater, der 2018 bereits Weltmeister war, der bereits drei Olympische Spiele ( London, Rio de Janeiro und Tokio) bestritten und dabei zwei olympische Bronzemedaillen eingefahren hat. Und Noah Hegge, der moderne, stylishe Paddler der jungen Kanu-Generation, der sich in den vergangenen zwei Jahren zum international wettbewerbsfähigen Modellathleten entwickelt hat.

