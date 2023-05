So verliert der Kanuslalom-Sport seine Attraktivität

Die einschneidenden Änderungen im Weltcup-Zeitplan könnten der Sportart stark schaden. Doch der Weltverband orientiert sich an Olympia und der TV-Übertragung.

Stell Dir vor, es ist Kanuslalom-Weltcup in Augsburg und keiner geht hin! Das könnte ab diesem Jahr für die Gastgeber ein neues und auch recht unschönes Szenario werden. Noch haben alle die Bilder der Kanuslalom-Weltmeisterschaft an der Olympiastrecke von 1972 vor Augen, als am Wochenende mehr als 20.000 Besucherinnen und Besucher den Augsburger Eiskanal säumten und für eine geniale Kulisse sorgten. Doch man muss sich in Erinnerung rufen, dass sich die Mehrheit der Menschen am Samstag und Sonntag einfand, als die wichtigsten Medaillenentscheidungen im Kajak Einer Männer und Frauen anstanden. Eine hübsche Zugabe war dann noch der Sonntagnachmittag, als die WM-Titel in der neuen olympischen Sportart "Kajak Cross" ausgefahren wurden.

Doch nun, ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Paris, wurden die Zeitpläne der Weltcups radikal gerändert. Die ICF, der Internationale Kanu-Verband, hat den Sonntagvormittag exklusiv für den Kajak Cross reserviert. Der Kanuslalom flog raus. Ein Teil der dortigen Medaillen-Entscheidungen fällt nun am Freitagnachmittag (Kajak). Ziemlich unattraktiv, da zu diesem Zeitpunkt noch viele Menschen arbeiten müssen. Nicht besser ist der Samstagvormittag (Canadier), der oftmals noch für Einkäufe oder Autowäsche genutzt wird.

Kanu Schwaben Augsburg behelfen sich am Samstagnachmittag mit einem Rafting-Wettbewerb

Wer am Wochenende künftig nachmittags Kanuslalom live vor Ort sehen will, der kommt zu spät. Für die Weltcup-Veranstalter wie die Kanu Schwaben Augsburg hat das zur Folge, dass ausgerechnet in den publikumsstärksten Zeiten am Samstag- und Sonntagnachmittag keine Wettkämpfe laufen. Die Kanu Schwaben behelfen sich damit, eine Art "Notprogramm" mit einem Rafting-Wettbewerb einzubauen, damit nicht das ganze Publikum schon mittags die Anlage verlässt.

Es ist eine, wie von vielen Ecken zu hören ist, dramatische Entwicklung für den Wildwasser-Sport, der eh schon zu den Randsportarten gehört. Wie soll dem Publikum vermittelt werden, dass Medaillenentscheidungen nur noch zu unattraktiven Zeiten fallen? Wie den Veranstaltern erklären, dass mit einem Draufzahlgeschäft zu rechnen ist, wenn am Samstag und Sonntag nach dem Zwölf-Uhr-Läuten alle sportlichen Wettkämpfe abgeschlossen sind?

Olympia bestimmt auch im Kanuslalomsport die Regeln

Wieder einmal zeigt sich, dass Funktionären die Sportlerinnen und Sportler ebenso egal sind wie das Publikum, sobald Fernsehgelder und Übertragungszeiten bei Olympia die Regeln bestimmen. Diese Art von Veränderungen wird den Sportarten Kanuslalom und Kajak Cross auf Dauer nicht zu größerer Attraktivität verhelfen, vielmehr besteht die Gefahr, dass man ihnen das bisher so treue Publikum vor Ort auch noch nimmt.

