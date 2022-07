Kanuslalom-WM

vor 17 Min.

Wie der Augsburger Sideris Tasiadis seine Weltmeister-Fahrt erlebt hat

Denise Tasiadis küsst ihren Ehemann Sideris, der auf seiner Heimatstrecke am Augsburger Eiskanal Weltmeister im Canadier Einer geworden ist.

Plus Der Weltmeistertitel hat dem zweifachen Olympia-Bronze-Gewinner Sideris Tasiadis noch gefehlt. Nun hat er ihn geholt - und das auch noch daheim.

Von Andrea Bogenreuther

Für den Augsburger Slalomkanuten Sideris Tasiadis hat sich auf seiner geliebten Heimstrecke auf dem Augsburger Eiskanal ein Traum erfüllt. Vor Tausenden von Menschen jagte der Canadier-Spezialist die Olympiastrecke von 1972, die er wie seine Westentasche kennt, fehlerfrei hinunter und kam in der schnellsten Finalzeit ins Ziel. So sicherte er sich nach Ricarda Funk (K1) und Andrea Herzog (C1) die dritte Goldmedaille für das deutsche Team bei der Kanuslalom-Weltmeisterschaft in Augsburg.

