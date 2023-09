Nagelsmann wird offenbar Bundestrainer – bis zur EM

Er galt von Beginn an als heißer Kandidat, nun soll es laut einem Medienbericht entschieden sein: Julian Nagelsmann soll neuer Bundestrainer werden. Nur noch Details müssten geklärt werden.

Julian Nagelsmann wird künftig offenbar die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trainieren und damit auf den entlassenen Hansi Flick folgen. Wie die Bild berichtet, hätten sich der DFB und Nagelsmann grundsätzlich auf eine Zusammenarbeit bis zur Europameisterschaft 2024 geeinigt. Nur noch letzte Details müssten geklärt werden. Nagelsmanns Monatsgehalt soll bei etwa 400.000 Euro liegen. Eine offizielle Bestätigung vom DFB oder von Nagelsmann gibt es bislang nicht.

Nagelsmanns erstes Länderspiel wäre am 14. Oktober

Der 36-Jährige würde seinen Job bei einer umstrittenen Reise beginnen. Am 9. Oktober fliegt die Nationalmannschaft in die USA. Nagelsmanns erstes Länderspiel wäre am 14. Oktober. Anschließend reist die deutsche Nationalmannschaft nach Mexiko. Die Partie dort findet dann am 18. Oktober statt. In der Bundesliga wird der anstrengende Trip mitten in der Saison kritisch gesehen.

Nagelsmann offenbar neuer Bundestrainer: Würde auf viel Geld verzichten

Der 36-Jährige wurde im vergangenen März von seinen Aufgaben beim FC Bayern entbunden, steht aber eigentlich noch bis 2026 beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag. Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte aber angekündigt, dass ein Wechsel Nagelsmanns zum DFB am FC Bayern "sicher nicht scheitern" würde. Nagelsmann würde als Bundestrainer auf viel Geld verzichten. In München hätte er fürs Nichtstun etwa 20 Millionen Euro bis 2026 bekommen. Jetzt sind es etwa vier Millionen Euro Gehalt bis zur EM.

Der DFB hatte sich nach einem 1:4 gegen Japan von Hansi Flick getrennt. Von seinen letzten 17 Spielen hatte er nur vier gewonnen können. Bei der WM im vergangenen Jahr in Katar schied die deutsche Elf bereits in der Vorrunde aus. Für das Länderspiel gegen Frankreich (2:1) übernahm einmalig Sportdirektor Rudi Völler. Der ehemalige Teamchef und jetzige DFB-Sportdirektor erklärte danach aber, dass es bei dieser einen Partie bleiben würde.

Lesen Sie dazu auch