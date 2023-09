"Ob man ihn jetzt noch halten kann, das bezweifle ich": Stimmen zur DFB-Blamage

Deutschland verliert gegen Japan und auch in den eigenen Reihen regt sich Kritik. Im Fokus der Debatte: Bundestrainer Hansi Flick.

1:4 gegen Japan – die deutsche Nationalmannschaft kassiert die nächste Klatsche. Die Kritik nach dem Freundschaftsspiel und vor der Fußball-EM 2024 im eigenen Land ist hoch. Die Stimmen zum DFB-Debakel, das auch Bundestrainer Hansi Flick angelastet wird:

Bundestrainer Hansi Flick: "Ich finde, wir machen es gut und ich bin der richtige Trainer (...) Wir im deutschen Fußball müssen einfach mal aufwachen und an diesen Dingen (damit meinte er die "Basics") arbeiten."

DFB-Sportdirektor Rudi Völler spricht von einer "Blamage". Und weiter: "Jetzt fahren wir wieder ins Quartier zurück und beruhigen uns. Morgen wird ein bisschen trainiert, dann am Dienstag haben wir noch ein schweres Spiel gegen Frankreich. Wir sollten alle ein bisschen in uns gehen und überlegen, wie es weitergeht. Mal gucken."

Kapitän Ilkay Gündogan: "Irgendwann ist es nicht die Trainerfrage, sondern die Mannschaft, die sich hinterfragen muss (...) Es ist heute ein ganz bitterer Tag (...) Man muss so ehrlich sein und sagen, dass die Japaner klar besser waren heute. Sie waren eigentlich in allen Belangen uns überlegen."

Nationalspieler Joshua Kimmich: "Wenn man so oft und über so einen langen Zeitraum die Qualität nicht auf den Platz bringt, müssen wir uns auch fragen, ob wir wirklich überall Topqualität haben (...) Es geht nicht darum, mit dem Finger auf den Trainer oder sonst jemanden zu zeigen (...) Am Ende des Tages müssen wir dem Trainer vertrauen, dass er die richtigen Entscheidungen trifft, dass er weiß, was richtig und gut für die Mannschaft ist."

Nationalspieler Thomas Müller: "Die Japaner spielen eine gute Rolle und gehören aktuell sicher zu den Top 10, Top 15 der Welt. Und wir gehören da aktuell nicht rein."

Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus: "Ob man ihn jetzt noch halten kann, das bezweifle ich (...) Wir sind eine Fußball-Nation, aber wir zeigen es nicht." (AZ)