Radsport

vor 27 Min.

Trainieren wie ein Tour-de-France-Teilnehmer

Plus Der Augsburger Radprofi Georg Zimmermann stellt exklusiv seine vier Trainingsstrecken vor, die er fährt, wenn er zu Hause trainiert. Am Ende gibt es auch noch einen Extra-Tipp.

Von Robert Götz

Auch im Urlaub liebt Georg Zimmermann Geschwindigkeit. So besuchte der Augsburger Radprofi mit seiner Freundin in Spanien ein Bergrennen, allerdings fuhren da Touring-Autos. Drei Wochen hat der Intermarche-Fahrer sein Rad zur Seite gelegt, will nichts von seinem Beruf hören und sehen, doch dann steigt der 26-Jährige gebürtige Neusässer, der schon länger in Augsburg lebt, wieder ins Training ein. Und das hat es in sich.

In der abgelaufenen Saison hat er über 30.000 Trainingskilometer zurückgelegt. So lang ist ungefähr der berühmte Pan American Highway, der Alaska im Norden mit Feuerland im Süden des amerikanischen Kontinents verbindet. „Meine Trainingspläne basieren natürlich auf Watt und Zeit, so viele Stunden, so viel Leistung. Für mich zur Einordnung nehme ich aber immer noch die alte Messeinheit Kilometer“, erzählt Zimmermann. Zwischen 180 und 190 Tage im Jahr ist er mit seinem Team unterwegs, dazu kommen noch 20 Tage private Trainingslager. Wenn er zu Hause ist, hat er vier Regionen, in denen er am liebsten unterwegs ist. Die stellt er exklusiv für unsere Redaktion vor. „Die Strecken stehen beispielhaft für meine Routen. Außer der Ammersee-Runde variiere ich sie fast immer. Sie sollen als Anregung dienen“, sagt Zimmermann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

