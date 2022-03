Felix Neureuther über die Ski-Saison: "Lena war der Wahnsinn"

Plus Felix Neureuther stellt erst sein neues Kinderbuch vor, ehe er dann über die vergangene Saison spricht. In Teilen sei diese ein Rückschritt gewesen – mit einer Ausnahme.

Sofort nachdem die alpine Skisaison beendet war, widmete sich Felix Neureuther wieder seinem Lieblingsthema. Und das ist nicht (mehr) das Skifahren. Der ehemalige Slalomstar engagiert sich auf verschiedenste Art und Weise für Kinder. Seine zentrale Forderung: mehr Bewegung. Vor allem in der Schule, aber auch in der Familie.