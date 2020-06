"Ich mag keine Ratten": Becker zankt sich wegen Zverev mit Kyrgios

Tennis-Ikone Boris Becker hat sich via Twitter einen verbalen Schlagabtausch mit Nick Kyrgios geliefert. Grund ist dessen Kritik an Alexander Zverev.

Boris Becker hat sich auf Twitter einen verbalen Schlagabtausch mit Nick Kyrgios geliefert. Der 52-Jährige bezog sich damit offensichtlich auf die Kritik von Kyrgios an dem Verhalten von Alexander Zverev in der Coronavirus-Krise, nachdem ein Party-Video aufgetaucht war.

"Ich mag keine Ratten! Wer einen Sportskameraden oder eine Sportskameradin zurechtweist, ist kein Freund von mir", schrieb Becker. Kyrgios solle in den Spiegel schauen und nicht denken, er sei etwas Besseres. Mit Ratte kann in der Übersetzung auch eine verachtenswerte Person gemeint sein, die sich illoyal verhält.

Der Weltranglisten-40. Kyrgios nannte Becker daraufhin einen "Doughnut". "Um Himmels Willen, Boris, ich konkurriere hier nicht und versuche auch nicht, jemanden zum Sündenbock zu machen", antwortete der 25-Jährige. "Es ist eine globale Pandemie, und wenn jemand so idiotisch ist wie Alex, dass er das macht, was er getan hat, dann kritisiere ich ihn dafür. Ganz einfach." Kyrgios scherzte zudem, der Volley sei offenbar nicht das schärfste Werkzeug von Becker.

Sascha Zverev six days ago after Adria Tour coronavirus cluster:



“I deeply apologize to anyone that I have put at risk...I will proceed to follow self-isolating guidelines...stay safe .”



Sascha Zverev four hours ago: pic.twitter.com/vqBXvYdxkv