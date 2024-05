Letzte Chance: Heute gehen nochmal 100.000 EM-Tickets in den Verkauf

In weniger als 50 Tagen beginnt die Fußball-EM in Deutschland. Fans haben heute nochmal die Chance auf Tickets. Die wichtigsten Infos zum Verkauf.

Am 14. Juni startet die Fußball-EM 2024 in Deutschland. Wer live im Stadion dabei sein will, hat noch eine letzte Chance, Tickets für die Spiele zu ergattern. Der Verkauf startet am Donnerstag (2. Mai) um 11 Uhr im offiziellen Ticketshop der EM.

EM-Tickets heute im Verkauf: Fans sollten schnell sein

Die Vergabe läuft nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Wie bei früheren Verkaufsphasen ist damit zu rechnen, dass die Karten sehr schnell ausverkauft sein werden, vermutet die UEFA – vor allem bei stark nachgefragten Spielen, zum Beispiel die der deutschen Nationalmannschaft oder dem Finale in Berlin. Wie viele Tickets pro Spiel zur Verfügung stehen, wird variieren. Fest steht, dass insgesamt mehr als 100.000 Karten verkauft werden.

Bei den Tickets handelt es sich um Karten, die im März und April über die offizielle Wiederverkaufsplattform zum Verkauf angeboten wurden und Karten, die nach der endgültigen Festlegung der Stadionkapazitäten zur Verfügung stehen. Zudem gibt es eine beträchtliche Anzahl von Eintrittskarten mit eingeschränkter Sicht zu ermäßigten Preisen.

EM 2024: Ticket-Nachfrage war in bisherigen Verkaufsphasen groß

Insgesamt finden bei der EM in zehn deutschen Städten 51 Partien statt. Sechs davon werden in der Münchner Allianz Arena ausgetragen. Vor der ersten Verkaufsphase im vergangenen Jahr standen insgesamt 2,7 Millionen Tickets zur Verfügung. Bereits bei der ersten Verkaufsphase, bei der 1,2 Millionen Karten zum Verkauf standen, gab es über 20 Millionen Bewerbungen. Auch in weiteren Phasen war die Nachfrage groß.

Zusätzlich gibt es auch einige sogenannte Hospitality Pakete mit Tickets, die allerdings das Budget der meisten Fans übersteigen dürften. Beim Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland beginnen die Preise ab 3200 Euro, beim Finale am 14. Juli in Berlin ab 5900 Euro. Bei den meisten Vorrundenspielen können die Pakete ab einem Preis von 1250 Euro erworben werden. (mit dpa)