TV-Kritik

15:28 Uhr

Diese olympischen Winterspiele sind anders – auch für die TV-Sender

Plus Trotz erschwerter Bedingungen übertragen erneut die drei Sender ARD, ZDF und Eurosport live von Olympia in Peking. Lange wird dabei der Anschein von Normalität gewahrt.

Von Michael Kienastl

Stundenlang konnte man den Eindruck gewinnen, als wären nicht hunderttausende Angehörige einer ethnischen Minderheit im Osten des Landes in Internierungslagern gefangen. Als gäbe es keine Unterdrückung in Tibet. Als würden nicht Proteste in Hongkong brutal niedergeschlagen und Menschen auf Schritt und Tritt überwacht werden. Kurz: Als sei China ein gewöhnlicher Staat und diese Winterspiele ein gewöhnliches „Treffen der Jugend der Welt“ – zugegebenermaßen in einer surrealen weißen Kunstlandschaft inmitten brauner Hänge.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

