WM 2022: So sehen Sie Brasilien - Schweiz live im Free-TV und Stream

Bei der WM 2022 in Katar spielt Brasilien gegen die Schweiz. Wir verraten Ihnen alle Infos rund um Termin, Übertragung im TV und Live-Stream, Bilanz und Live-Ticker.

Der zweite Spieltag bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar ist in vollem Gange. In Gruppe G treffen in Runde 2 die zwei Gruppenfavoriten Brasilien und Schweiz aufeinander. In Runde 1 der Gruppenphase hat sich die Schweiz im Duell gegen Kamerun mit einem 1:0 durchsetzen können. Brasilien ist sogar mit einem Ergebnis von 2:0 gegen Serbien als Sieger aus dem ersten Spiel gegangen.

Daher dürften sowohl die Schweiz, als auch Brasilien voller Motivation und Vorfreude in das zweite Vorrundenspiel gehen. Sollte sich eines der beiden Teams den Sieg und somit drei weitere Punkte sichern können, steht dem Achtelfinale der WM 2022 nichts mehr im Wege. Doch auch im Falle einer Niederlage oder eines Unentschiedens haben beide Mannschaften noch die Chance, weiterhin an der WM 2022 in Katar teilzunehmen. Im letzten Spiel der Gruppenphase trifft Brasilien auf Kamerun. Die Nationalmannschaft wird sich noch gegen Serbien unter Beweis stellen müssen.

Möchten Sie mehr zum WM-Spiel Brasilien gegen Schweiz erfahren? An welchen Termin steht die Partie auf dem Spielplan der Fußball-WM 2022? Gibt es eine Übertragung im Free-TV und Stream? In welchem der acht Stadien in Katar findet das Spiel statt?

Hier ist diesem Artikel verraten wir Ihnen alle wichtigen Infos, die Sie rund um die Begegnung in der Gruppenphase wissen sollten. Zusätzlich zeigen wir Ihnen die Bilanz der beiden Mannschaften und wie Sie das Spiel auch im Live-Ticker verfolgen können.

WM 2022 in Katar: Wann spielt Brasilien gegen die Schweiz?

Wenn Sie bereits Spiele der ersten Vorrunde live gesehen haben, dürften Ihnen die teils ungewohnten Anstoßzeiten aufgefallen sein. Grund hierfür ist die Zeitverschiebung zwischen Katar und Deutschland. Das Austragungsland der WM 2022 ist der deutschen Winterzeit zwei Stunden voraus.

Das Spiel zwischen Brasilien und der Schweiz wurde allerdings auf einen vergleichsweisen gewöhnlichen Termin datiert. Anstoß ist am Montag, dem 28. November 2022, um 17.00 Uhr deutscher Zeit im Stadium 974 in Doha.

Übertragung von Brasilien vs. Schweiz: Die WM live im TV und Stream

Der Pay-TV Sender MagenaTV bietet die Möglichkeit, alle 64 Spiele der WM 2022 in Katar live zu sehen. Doch auch wer keine kostenpflichtige Mitgliedschaft beim TV-Angebot der Telekom besitzt, kann die meisten Spiele im Free-TV in der ARD oder beim ZDF live mitverfolgen. Beide Sender bieten neben der Übertragung im TV auch einen kostenfreien Live-Stream an.

Hier haben wir eine Übersicht mit allen wichtigen Infos zur Übertragung des WM-Spiels Brasilien vs. Schweiz für Sie zusammengetragen:

Spiel: Brasilien - Schweiz , Gruppenspiel, Gruppe G

Brasilien - , Gruppenspiel, Gruppe G Datum: Montag, 28. November 2022

Montag, 28. November 2022 Uhrzeit: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Stadion: 974 Stadium, Doha

974 Stadium, Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

MagentaTV Übertragung im Live-Stream: ARD

Brasilien gegen Schweiz im Live-Ticker: Spielstand, Tore, Ergebnisse und Aufstellung

Neben der Übertragung im TV hält Sie auch der Live-Ticker zum Spiel Brasilien gegen die Schweiz auf dem Laufenden. Hier können Sie ganz bequem den aktuellen Spielstand und alle Informationen rund um den Verlauf, Aufstellungen, Auswechslungen, sowie gelbe und rote Karten abrufen.

WM 2022: Das ist die Bilanz zwischen Brasilien und der Schweiz

Die Internetplattform weltfussball.de hat bereits alle Begegnungen der brasilianischen und Schweizer Nationalmannschaft zusammengetragen. Seit 1950 standen sich die beiden Teams insgesamt schon in neun Spielen auf dem Rasen gegenüber. Sieben der neun Spiele haben im Rahmen von Freundschaftsspielen stattgefunden. Zwei Partien sind ebenfalls bei Weltmeisterschaften über die Bühne gegangen. Eines davon 1950, als Brasilien selbst Gastgeberland für die WM war.

Die zwei Mannschaften haben sich in vier Spielen mit einem Unentschieden voneinander getrennt. In drei Spielen konnte sich Brasilien den Sieg sichern. Die Schweiz überzeugte in insgesamt zwei Spielen. Es bleibt also spannend, wie die Bilanz nach der Begegnung in der WM-Gruppenphase 2022 zwischen den beiden Mannschaften aussieht.