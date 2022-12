Staatstheater

Kultur für die Kleinsten: Krabbelkonzerte kehren nach langer Pause nach Augsburg zurück

Lumi ist ein Theaterstück der Schauburg in München. Es ist so gestaltet, dass schon Babys ab drei Monaten es besuchen können.

Plus Am Theater in Augsburg gab es lange kein Angebot für Kleinkinder. Das soll sich jetzt ändern. In anderen Städten sind solche Vorstellungen ausgebucht. Warum, erzählen zwei Fachleute.

Von Christina Heller-Beschnitt

Kaum ist der Kartenvorverkauf gestartet, sind die Tickets fast schon weg. Das schaffen eigentlich nur Stars wie die Rolling Stones oder Taylor Swift – und die Krabbelkonzerte der Alten Oper in Frankfurt. Die 36 Konzerte, die Tobias Henn und sein Team pro Spielzeit organisieren, seien in Frankfurt sehr beliebt, sagt Henn. Er hat die Krabbelkonzerte vor elf Jahren nach Frankfurt gebracht. Die Zielgruppe sind Kinder bis drei Jahre – und ihre Eltern oder Erzieherinnen und Erzieher. Nun kann man sich natürlich fragen: Was hat ein so junges Kind davon, sich ein Konzert anzuschauen? Doch dazu später mehr. Zunächst einmal das: Wer schon mal versucht hat, für sich und sein Kleinkind ein kulturelles Angebot zu finden, weiß: Leicht ist es nicht.

