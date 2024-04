Das Kirschblütenfest 2024 am Helmut-Haller-Platz steht an

In Augsburger Stadtteil Oberhausen wird das Kirschblütenfest 2024 zum Festival. Warum man die dreitäge Veranstaltung der ARGE Oberhausen nicht verpassen sollte.

Jubiläum in Oberhausen: Zum zehnten Mal feiert der Stadtteil sein Kirschblütenfest. Von Freitag, 26. April, bis Sonntag, 28. April findet das bunte Treiben am Helmut-Haller-Platz am Oberhauser Bahnhof bei freiem Eintritt statt. Musik, Unterhaltung, Kulinarik – von allem ist jede Menge dabei, sodass das Fest von den Veranstaltern der ARGE Oberhausen gerne auch als Festival bezeichnet wird.

Wirtschaftsreferent Dr. Wolfgang Hübschle eröffnet Kirschblütenfest in Oberhausen

Der Wirtschaftsreferent der Stadt Augsburg, Dr. Wolfgang Hübschle, eröffnet die dreitägige Veranstaltung am Freitag um 17.30 Uhr. Danach wird die Bühne auf dem Festplatz bespielt – um 18 Uhr starten die „Rejetnicks“, ehe um 20.30 Uhr die „Mannish Boys“ folgen.

Auf dem Kirschblütenfestival in Augsburg-Oberhausen darf natürlich auch Stefan "Bob" Meitinger nicht fehlen. Gleiches gilt für das süffige Bier von Thorbräu. Foto: Hannelore Köppl

Tags darauf, am Samstag, haben sich die Verantwortlichen ein spektakuläres Familienprogramm einfallen lassen. So dürften die kleine Besucherinnen und Besucher an der Zirkus- und Zaubershow, dem Kinderschminken, der Luftballonmodellage oder einem Schachspiel sicher Gefallen finden. Los geht es ab 15 Uhr, zur gleichen Zeit bietet zudem die Trommelgruppe „Pica Pau“ ihre Künste dar.

Kirschblütenfest Oberhausen 2024: Drei Band am Samstagabend

Um 16.30 Uhr folgt eine Vorführung von „Gerty’s Kangoo Club“ – anschließend steht wieder Livemusik im Mittelpunkt. Drei Bands werden dem Publikum einheizen. An den Start geht ab 17 Uhr die „JFG Concert Band“, die um 18.15 Uhr von „No Rules“ abgelöst wird. Den Schlusspunkt setzen schließlich „Wild Child“.

Am Sonntag darf das obligatorische Weißwurstfrühstück nicht fehlen, bei dem man es sich ab 11 Uhr schmecken lassen kann. Musik gibt es dazu von der „Why not Band“, begleitet von Linedancern. Weiter geht es um 14 Uhr mit Livemusik von „Taljesin“, ehe das Tanzkunstwerk „Ida Mahin“ den krönenden Abschluss bildet.

Das Programm des Kirschblütenfests in Augsburg Oberhausen 2024

Festtag Uhrzeit Programmpunkt Freitag, 26. April 2024 17.30 Uhr Eröffnung durch Wirtschaftsreferent Dr. Wolfgang Hübschle 18 Uhr Livemusik mit „Rejetnicks“ 20.30 Uhr Livemusik mit „Mannish Boys“ Samstag, 27. April 2024 ab 15 Uhr Beginn Familienprogramm: Zirkus- und Zaubershow, Kinderschminken, Luftballonmodellage, Schachspiel Es wirken mit: Fabio Esposito, Schachfreunde Augsburg, Luftballonmodellage Hagen, Kita St. Johannes, TSV 1871 15 Uhr Trommelgruppe „Pica Pau “ 16.30 Uhr Vorführung „Gerty‘s Kangoo Club“ 17 Uhr Livemusik mit „JFG Concert Band“ 18.15 Uhr Livemusik mit „No Rules“ 20.15 Uhr Livemusik mit „Wild Child“ Sonntag, 28. April 2024 11 Uhr Livemusik mit „Why Not Band“ und Linedancern ab 11 Uhr Weißwurstfrühstück 14 Uhr Livemusik mit „Taljesin“ 16 Uhr Tanzkunstwerk „ Ida Mahin “

Kulinarisches am Kirschblütenfest

Die Verköstigung der Besucherinnen und Besucher übernehmen die ARGE Oberhausen, die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen und Bob‘s Gastro GmbH. Unter anderem Brat- und Currywürste, Pizza, Steckerlfisch und Crêpes sind im Angebot. Getränke gibt es von Thorbräu, daneben kann man sich Wein und Cocktails schmecken lassen.