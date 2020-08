vor 33 Min.

Glaserei Riegel: Glück aus Glas

Duschwände, Küchenrückwände & Co.: Die Glaserei Riegel aus Gersthofen erfüllt transparente Träume in höchster Qualität und gerne nach individuellem Wunsch.

Von Carina Sirch

Kommt man zur Glaserei Riegel, fühlt man sich schnell wie zu Besuch bei guten Freunden. Denn der Inhaber Anton Riegel nimmt sich Zeit für seine Kunden, weshalb man bei ihm auch nur nach telefonischer Vereinbarung einen Termin erhält.

„Es ist uns wichtig, auf die Ansprüche unserer Kunden einzugehen. Glas ist ein Material, das mit Bedacht verwendet werden muss. Deshalb ist es unumgänglich, dass ich die genauen Vorstellungen kenne und diese somit bestmöglich umsetzten kann“, erklärt der Glasermeister. Bei einer heißen Tasse Kaffee geht es dann gemeinsam an die Planung.

Egal ob man kleine oder große Glaserarbeiten hat, in dem Fachbetrieb in der Ludwig-Hermann-Straße 49 in Gersthofen ist man richtig. Von Reparaturen, Kunstverglasungen, maßangefertigten Spiegeln über Ganzglastüren, Küchenrückwänden bis hin zu Glasplatten und Überdachungen ist das Portfolio des Experten so vielfältig wie das Material selbst. Den Schwerpunkt setzt Riegel auf passgenaue, rahmenlose Duschkabinen. „Oft haben wir knifflige Fälle, bei denen die Montage durch effiziente Glaskonstruktionen auf die Raumsituation angepasst werden muss. Bisher konnte ich aber noch jedem Kundenwunsch gerecht werden“, verrät der Fachmann.

Bei den Duschbelägen setzt die Firma auf einen namhaften Hersteller aus Deutschland. So kann sich Riegel sicher sein, die höchste Qualität und aktuelle Designs für seine Kunden zu bekommen.

Bei der Glaserei Riegel wird gut gerahmt

Neben Anton Riegel, der die Firma von seinem Vater übernommen hat, arbeitet auch seine Frau Johanna in dem Familienunternehmen. Ihr Spezialgebiet ist die Rahmung von Bildern, Drucken oder auch Spiegeln – und das natürlich nach Maß. Vor Ort kann man sich eine Bilderleiste oder das passende Passepartout auswählen. Außerdem berät die Fachfrau über die unterschiedlichen Glasmöglichkeiten.

Für ihren Mann Anton war bereits früh klar, dass er mit Glas arbeiten möchte. „Schon als ich als kleiner Junge mit meinem Vater in der Werkstatt war, war ich von dem Material fasziniert. Diese Faszination hat sich bis heute erhalten und aus diesem Grund freue ich mich jeden Tag aufs Neue einen so vielfältigen Beruf ausüben zu dürfen.“