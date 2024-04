Herdelt Gersthofen biete alles fürs Outdoor-Wohnzimmer

Stefan Herdelt bietet seit 20 Jahren in seinem Geschäft in Gesthofen Gartenmöbel, Grills, Outdoorküchen, Strandkörbe, Sonnenschirme und mehr.

Mit den ersten warmen Tagen kann man den Frühling genießen. Er bringt Leben in Gärten, auf Terrassen und Balkone. Die richtige Ausstattung fürs Wohnzimmer draußen bekommt man bei der Firma Herdelt in der Röntgenstraße 36 in Gersthofen, die Geschäftsinhaber Stefan Herdelt zusammen mit seiner Frau Monika vor 20 Jahren gegründet hat.

Das wurde kürzlich an zwei Aktionswochenenden gefeiert mit Grillvorführungen, Sonderangeboten und mehr. Doch Herdelt hat immer viel zu bieten, auch wenn es um Schnäppchen geht. „Es gibt regelmäßig in unserem breiten Sortiment preisreduzierte Artikel oder besondere Aktionsware von Herstellern, wie derzeit etwa von der Firma Big Green Egg, die 50. Geburtstag feiert“, erklärt Stefan Herdelt.

Auch Grillvorführungen finden bei Herdelt in Gersthofen regelmäßig statt. Foto: Brigitte Fregin

Auf den über 2000 Quadratmetern findet man bei Herdelt:

mehr als 100 Gartenmöbelgruppen

Süddeutschlands wohl größte Ausstellung von Strandkörben , nämlich mehr als 60 Stück

wohl größte Ausstellung von , nämlich mehr als 60 Stück über 100 Grillgeräte und Grillsysteme bekannter Marken für jeden Geschmack: Holzkohle, Gas oder Elektro

die passenden Grillgewürze, -soßen und -utensilien

Grillseminare

Outdoorküchen in unterschiedlichen Preisklassen

in unterschiedlichen Preisklassen Sonnenschirme in verschiedenen Größen

in verschiedenen Größen Leuchten, Kissen, Decken und vieles mehr.

Die Grenzen zwischen der Einrichtung für den Innen- und Außenbereich verschwimmen immer mehr. „Draußen wird es genauso gemütlich und schick wie drinnen“, stellt Monika Herdelt fest. Viele Gartenmöbel könnten von ihrem Look her ebenso gut in Ess- oder Wohnzimmern stehen und unterscheiden sich nur durch die wetterfesten Materialien von den Möbeln für drinnen. Im Trend liegen vor allem Naturtöne wie Beige, Taupe, Anthrazit oder Schilfgrün. Wer knallige Akzente mag, kann auf Pink oder Orange setzen. Bei Herdelt bekommt man alles und die kompetente Beratung und Lieferservice dazu.

strandkorb-garten.de

