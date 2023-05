50 Jahre Faschingsgesellschaft Paartalia Aichach

Die Faschingsgesellschaft Paartalia wurde 1973 gegründet. Neben Auftritten auf dem Aichacher Stadtplatz ist der Faschingsverein für seine Faschingsbälle bekannt.

In der ersten Saison des Faschingsgesellschaft Paartalia Aichach 1973 e. V. reitet der damalige Hofmarschall Josef Jakob auf einem waschechten Elefanten auf dem Stadtplatz in Aichach ein. Es ist der Faschingssonntag 1974, die Aichacher Faschingsgesellschaft bestreitet ihre erste Saison.

So lief Gründung der Faschingsgesellschaft Paartalia Aichach

Gegründet wurde der Verein im Oktober 1973, Initiator war Klaus Laske, damals Vorsitzender des TSV Aichach. Auf seine Einladung hin erschienen neben dem damaligen Bürgermeister Alfred Riepl noch weitere elf Personen, die die Idee eines Aichacher Faschingsvereins Wirklichkeit werden lassen wollten. Neben dem Turnverein wollten sich auch ADAC, der BC Aichach, der KSC „Eiche“, die Schützen sowie die Aichacher Presse beteiligen.

Letztere war es dann auch, die dem neu gegründeten Verein zu einem Namen verhalf: In einem Wettbewerb suchten die Aichacher Nachrichten nach Vorschlägen. Gewonnen hat „Paartalia“, eingereicht von Helga Köhler aus Unterschneitbach.

Die erste Saison der neuen Aichacher Faschingsgesellschaft

Mit einem Namen, Klaus Laske als Präsident und einem großzügigen Startkapital der Stadt Aichach ging es also in die erste Saison – unter anderem mit dem erinnerungswürdigen elefantösen Auftritt von Hofmarschall Josef Jakob.

Das Faschingstreiben auf dem Stadtplatz in Aichach wurde im Laufe der Zeit vom Faschingssonntag auf den Faschingssamstag gelegt – und ist heute wie damals ein Besuchermagnet. Zu Spitzenzeiten feierten 10.000 Menschen gemeinsam in Aichachs Mitte. Und nicht nur dort: Auch die Faschingsbälle der Paartalia sind immer gut besucht.

Die Faschingsbälle der Paartalia

Die Saison beginnt – zumindest seit 2008 – mit einem Galaball um den 11. November herum, in dessen Rahmen die Inthronisation des Prinzenpaares erfolgt. Jedes Jahr wird ein neues gekürt. Ausnahmen waren einzig:

1992

2021

2023

1991 wurde die Faschingssaison wegen des Golfkriegs frühzeitig beendet. Prinzessin Andrea (Laske, verh. Wagner) und Prinz Stefan I. (Stocker) durften deshalb mit neuen Partnern in der Saison 1992 beziehungsweise 1993 erneut regieren.

Trugen die Faschingskrone in der ersten Saison der Paartalia: Gertrud und Heinz I. mitsamt ihrer Garde im Jahr 1974. Foto: Brigitte Laske

2021 machte die Corona-Pandemie jeglichem Faschingstreiben einen Strich durch die Rechnung, die Paartalia blieb in diesem Jahr unregiert. 2022 gab es dann zwar wieder ein Prinzenpaar, doch die großen Faschingsfeierlichkeiten konnten aufgrund der immer noch kritischen Corona-Lage nicht stattfinden. Prinz Werner II. (Meyer) und Prinzessin Claudia (Breitsameter) durften also in der diesjährigen Saison noch einmal ran. Traditionell am Faschingsdienstag werden die Prinzen dann beerdigt, denn: Jeder Prinz kann nur einmal regieren.

Das Kinderprinzenpaar in Aichach gibt es seit 1993

Seit 30 Jahren gibt es auch ein Kinderprinzenpaar: Maximilian I. (Neumaier) und Barbara (Albrecht, verh. Albin) machten 1993 den Anfang, Pius I. (Futschik) und Mirella (Niesel) haben den Nachwuchsthron heuer eingenommen. Die Nachwuchsprinzenpaare werden alle fünf Jahre neu gekürt.

Barbara und Maximilian I. waren 1993 das erste Kinderprinzenpaar der Partalia. Foto: privat/Paartalia

Kinder- und Jugendarbeit sind seit 1977 fester Bestandteil der Paartalia. Damals wurde die Kindergarde ins Leben gerufen. Heuer gibt es drei Altersgruppen: Kinder, Teenies und Jugendliche. Rund 35 Nachwuchsnarren bereiten sich dort Jahr für Jahr auf die kommende Saison vor.

Die aktiven Mitglieder der Jubiläumssaison 2022/23 umrahmen die Tollitäten, Prinzessin Claudia (Breitsameter) und Prinz Werner II. (Meyer) sowie Nachwuchsprinzessin Mirella (Niesel) und Nachwuchsprinz Pius I. (Futschik). Das Motto war „Art of Dance“. Was die kommende Saison 2023/24 bringt, wird noch nicht verraten. Foto: Chris Höchtl

Sie sind Teil der insgesamt 272 Mitglieder der Paartalia, die schon jetzt eifrig am Programm und dem Motto für die kommende Saison arbeiten. Verraten wird nichts, höchstens so viel: Ein Elefant ist wohl eher nicht im Spiel.

Feier zum Jubiläum der Paartalia am 6. Mai 2023

Das Jubiläum wird groß gefeiert. Los geht es am Freitag, 5. Mai 2023, mit einem internen Fest für alle ehemaligen und derzeit aktiven Mitglieder im Pfarrzentrum St. Michael.

Am Samstag, 6. Mai 2023, findet dann ein offizieller Festakt mit geladenen Gästen ebenfalls im Pfarrzentrum statt. Unter anderem werden Vertreterinnen und Vertreter der Schlotte Schifferstadt, seit 1993 Partnerverein der Paartalia, sowie Mitglieder des Patenvereins Faschingsgesellschaft REB zugegen sein. Selbstverständlich zeigt die Aichacher Garde an diesem Abend ihr Können. Paartalia-Hofmarschall Stefan Dauber führt durch das Programm.

Die Festschrift der Paartalia zum 50-jährigen Bestehen ist ab 8. Mai 2023 erhältlich. Foto: Paartalia Aichach

An diesem Abend kann man auch erstmals die Festschrift der Paartalia zum 50-jährigen Bestehen erwerben. Das DIN-A4-Buch bietet auf 100 Seiten einen umfassenden Überblick über die Geschichte und die Erfolge der Aichacher Faschingsgesellschaft. Die Festschrift ist ab Montag, 8. Mai 2023, erhältlich und kann per E-Mail an info@paartalia.de bestellt werden. In Ausnahmefällen werden Bestellungen telefonisch unter (08251)8969383 entgegengenommen.

Freier Eintritt bei der Party mit DJ Fresh

Nach dem offiziellen Festakt öffnen sich dann ab 22.30 Uhr die Tore des Aichacher Pfarrzentrums zu einer Party mit DJ Fresh für alle, die mit der Paartalia feiern wollen. Zumindest für fast alle: 18 Jahre alt muss man sein, um eingelassen zu werden. Dafür kostet der Eintritt nichts.