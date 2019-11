Anzeige

Inspiration für die Adventsdeko

Die Gärtnereien der Region präsentieren wieder zahlreiche Ideen für Adventskränze und -gestecke. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall.

Gärtnerei Wörner

Vorhang auf für die größte Advent-Ausstellung

In ganz Augsburg und Umgebung: Wörner lädt wieder zum jährlichen Adventszauber ein

Hier kann man was erleben! Wörner ist in der ganzen Region bekannt für seine aufwendig gestaltete Advent-Ausstellung. Und dieses Jahr stellte das 15-köpfige Team eine noch größere Ausstellung auf die Beine. Am dritten und vierten November-Wochenende wird es weihnachtlich in den Gartencentern der Wörner Gärtner in Neusäß und Königsbrunn.

An den beiden Ausstellungs-Wochenenden ist für die ganze Familie etwas geboten: viele Angebote und Aktionen, Kinderprogramm sowie Flanieren bei Kerzenschein an beiden Samstagen ab 16.30 Uhr. Außerdem lockt der Weihnachtsmarkt wie gewohnt mit leckeren Bratwürsten, wärmendem Glühwein und Punsch.

Events an den Samstagen, 16., und 23. November: Kinderprogramm von 11 bis 16 UhrTraditionelle Lichternacht ab 16.30 UhrWeihnachtsmarkt mit Glühwein und Bratwurstsemmeln ab 11 UhrVerlängerte Öffnungszeiten von 9 bis 19 Uhr

Events an den Sonntagen, 17., und 24. November:Kinderprogramm Weihnachtsmarkt mit Glühwein und Bratwurstsemmeln Öffnungszeiten von 12 bis 17 Uhrwww.diewoernergaertner.de und auf Facebook unter www.facebook.com/woerner.pflanzenparadies

Gärtnerei Sandner

Ein Fest für die Sinne

Adventsausstellung bei der Gärtnerei Sandner in Welden

Strahlender Lichterglanz und Sternenschein heißt es bei der Gärtnerei Sandner in Welden am Donnerstag, 21. November, und Freitag, 22. November, von 16 bis 20 Uhr. Die Abende bilden den Auftakt für mehrere Eventtage zum Advent. Die Inhaberfamilie und ihr Team möchten mit einer liebevoll gestalteten Ausstellung die Kunden auf den Advent einstimmen. Dazu begrüßen sie ihre Gäste in den Verkaufsräumen in der Klostergasse 20 mit Glühwein, Punsch sowie feinen Leckereien und zeigen ihre aufwendig gestalteten und farblich aufeinander abgestimmten weihnachtlichen Gestecke und Gebinde. Gleich nebenan blühen in den eigenen Gewächshäusern der Gärtnerei prächtige Weihnachtssterne, Christrosen, Amaryllis und Orchideen. Die frisch gebundenen Adventskränze fertigen die Experten mit dem grünen Daumen dabei aus selbst gezogenen Tannen und Koniferen. Dank duftender Verführungen, ausgefallener Deko-Ideen und handgefertigter Adventsfloristik wird der Besuch in der Gärtnerei Sandner zum Fest für die Sinne.

Gärtnerei Reuß

Zauberhafte Weihnachtswelt

Adventsausstellung in der Gärtnerei Reuß

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken – untrügliche Zeichen: Der Advent steht vor der Tür. Es wird Zeit, die Räume weihnachtlich zu schmücken. Anregungen dafür gibt es bei Reuß – die Gärtner & Floristen in Neusäß-Westheim. Von Freitag, 22., bis Sonntag, 24. November, findet in der Von- Rehlingen-Straße 21 eine liebevoll gestaltete Adventsausstellung statt. Verschiedene Farbbereiche im Laden und in den Gewächshäusern verzaubern die Besucher mit den Schönheiten der Adventszeit. Die Gärtner und Floristen präsentieren herrliche Christrosen, Amaryllis, Orchideen und vieles mehr – individuell zusammengestellt für jeden Geschmack. „Beliebt sind zudem unsere Westheimer Weihnachtssterne“, so Gärtnermeister Manfred Reuß. „Eine attraktive Sorte, die man als ,Weihnachtsgold‘ bezeichnen kann, ergänzt diese. Sie stehen wieder in allerbester Qualität bereit.“ Festliche Koniferensträuße, bezaubernde Accessoires sowie moderne und traditionelle Adventskranzkreationen zählen zum Angebot. Bei Reuß findet man zudem alles zum Selbermachen für Kränze und Gestecke, von der Unterlage für den Adventskranz über Tannengrün bis hin zu Kerzen und Kugeln. Außerdem auch Honig vom ortsansässigen Imker Konrad Illauer sowie Apfelsaft. Am Freitag, 22., und am Samstag, 23. November, steht ab 19.30 Uhr das schöne Konzert „Zauberton, Weihnachtsstern & Co.“ auf dem Programm. Die Adventsausstellung öffnet am Samstag von 8 bis 15 Uhr. Ab 10 Uhr gibt es Weihnachtsleckereien. Sonntags ist die Ausstellung von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Auch am Sonntag sind die Weihnachtsleckereien zu genießen. Das Duo Dimitrinka Scharinger umrahmt das Ganze mit Geigen- und Gitarrenmusik ab 14.30 Uhr stimmungsvoll.

Weitere Infos im Internet auf Facebook unter „Reuß, die Gärtner & Floristen“

Blumenhof Blank

Es weihnachtet schon

Pflanzen und Deko zum Advent vom Blumenhof Blank

Nicht erst mit Beginn des Weihnachtsmarktes ist die Neusäßer Remboldstraße Ziel für alle, die sich ein wenig Adventsstimmung nach Hause holen möchten. Schon jetzt findet man dort unter der Hausnummer 26 im Blumenhof Blank weihnachtliche Dekorationsideen und zauberhaften Christbaumschmuck. Selbstverständlich gibt es auch das dazu passende Grün in Form von Adventskränzen und -gestecken, Tannenzweigen oder – wenn Weihnachten näher rückt – Christbäumen. Der Blumenhof Blank ist Montag bis Freitag von 8 bis 18, am Samstag von 8 bis 14 Uhr geöffnet und bietet auch saisonales Obst und Gemüse.