FCA vs. VfB: Fakten zum Schwabenderby

Die Saison 2022/2023 geht in die heiße Phase. Am 29. Spieltag empfängt der FC Augsburg den VfB Stuttgart zum Südduell. Wir haben Wissenswertes zum Spiel zusammengetragen.

Augsburg als 14. sowie Stuttgart als 16. schweben in der Fußball-Bundesliga in Abstiegsnöten. Für beide ist es also ein enorm wichtiges Spiel. Zur Begegnung liefern wir ein paar Fakten:

Rekordsieg

Abends spielte Bob Dylan in der ausverkauften Schwabenhalle – und einige Stunden zuvor war ein paar Kilometer weiter südlich auch einiges geboten: Vor ziemlich genau vier Jahren gastierten die ziemlich abstiegsbedrohten Stuttgarter unter Trainer Markus Weinzierl am Ostersamstag beim FC Augsburg. Der VfB stand auf dem Relegationsrang, die Augsburger mit sieben Punkten mehr rangierten auf Rang 14.

FC Augsburg: Höchster Bundesliga-Sieg gegen den VfB Stuttgart

Nach der Partie hatte der FCA zehn Punkte Vorsprung auf den 16. Platz, der Klassenerhalt war eigentlich eingetütet. Dank der Treffer von Rani Khedira, André Hahn, Philipp Max (2) und Marco Richter (2) fertigten die Fuggerstädter den schwäbischen Konkurrenten mit 6:0 ab – es war der bisher höchste Sieg in der Bundesliga.

Neuer Trainer

Auch in dieser Saison gastiert der VfB in einer ähnlichen Situation zu einem ähnlichen Zeitpunkt in Augsburg. Es steht der 29. Spieltag an, Stuttgart belegt mit 24 Punkten den Relegationsrang, der FCA hat fünf Zähler mehr auf dem Konto und steht auf Rang 14.

Stuttgart gastiert in Augsburg: Der VfB ist im Aufwind

Allerdings zeigen sich die Württemberger zuletzt stark verbessert: Seitdem Sebastian Hoeneß bei den Württembergern an der Seitenlinie steht, konnte sich die Mannschaft im Pokal gegen den Nürnberger Club knapp durchsetzen, in der Bundesliga gab es einen 3:2-Erfolg gegen Bochum und zuletzt ein denkwürdiges 3:3 im Heimspiel gegen Borussia Dortmund.

Lesen Sie dazu auch

Wenig Wechselspielchen

In den vergangenen zwei Jahrzehnten fand nur ein einziger Spieler den Weg vom VfB zum FCA: Im Sommer 2013 wechselte Raphael Holzhauser auf Leihbasis vom Neckar an den Lech. Der zweimalige österreichische Nationalspieler steht aktuell bei den Löwen in der 3. Liga unter Vertrag. Den umgekehrten Weg gingen Ibrahima Traoré im Sommer 2011, Tobi Werner 2016 und 2018 Erik Thommy.

Die verflixten letzten Minuten

Im Hinspiel in Stuttgart wurde dem FCA in den letzten Minuten ein Punkt entrissen – wie so häufig in dieser Saison. Der FCA war bereits früh in Führung gegangen. Nach einer Viertelstunde fiel der Ausgleich. Lange sah es nach einer Punkteteilung im schwäbischen Duell aus, doch in der zweiten Minute der Nachspielzeit fiel dann doch noch der Stuttgarter Siegtreffer durch Waldemar Anton.