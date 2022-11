City Center Gersthofen: Weihnachten kann kommen

Festtagsflair, Adventsprogramm und glückliche Gewinner: Im City Center Gersthofen ist die Vorweihnachtszeit die schönste Zeit. Und das passende Shoppingerlebnis gibt's natürlich auch dazu.

Sicher, der Christkindlesmarkt in Augsburg ist einer der ältesten und bekanntesten bundes- wie bayernweit. Doch warum in die Großstadt fahren, wo sich Tausende durch die engen Standreihen drängeln, wenn es auch vor der Haustür mit dem festlich dekorierten City Center und dem Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz – dem Gersthofer Wintermärchen – alles gibt, was das Herz begehrt? Entspannt Shoppen und gemütlich Genießen, mit der Kombination aus City Center und Weihnachtsmarkt braucht sich die Ballon- nicht vor der Fuggerstadt verstecken.

Weihnachtliches Einkaufserlebnis im City Center Gersthofen

Wer das City Center Gersthofen betritt, spürt sofort dieses besondere Flair. Denn die vor Kurzem 30 Jahre alt gewordene Shopping–Meile hat sich pünktlich zur Vorweihnachtszeit in die passende Stimmung versetzt. Liebevoll und mit viel Herzblut haben die Verantwortlichen für eine adventliche und besinnliche Dekoration gesorgt. Ein weihnachtliches Einkaufserlebnis für Groß und Klein ist also garantiert.

Während die Erwachsenen entspannt auf 9000 Quadratmetern die Weihnachtseinkäufe erledigen können, kommt auch der Nachwuchs auf seine Kosten. Denn im City Center ist Spaß nicht nur großgeschrieben, sondern auch kostenlos. Der Beweis: das umfangreiche Programm, das an allen vier Adventssamstagen mit zahlreichen Aktionen auf die Beine gestellt wurde.

Ein Highlight ist sicherlich, wenn am Samstag, 10. Dezember, der Nikolaus vorbeischaut und mit seinen Geschenken für strahlende Kinderaugen sorgen wird. Gersthofer Eltern mit Kindern sollten sich also an diesem Tag von 14 bis 16 Uhr nicht anderes vornehmen. Ob Kinderschminken, Puppentheater oder ein Ballonkünstler – die Programmvielfalt wird den Kleinen unvergessliche Momente im City Center bescheren.

Kostenloses Adventprogramm im City Center Gersthofen

Samstag, 26. November 2022, 11 bis 16 Uhr Ein Ballonkünstler zaubert bunte Tiere und Figuren für die Kleinen. Samstag, 3. Dezember, 2022, 10 bis 16 Uhr Himmlisches Weihnachten : Kinderschminken, Popcorn, Glücksrad, Ballonmodellieren Samstag, 10. Dezember 2022, 11/14/15/16 Uhr Kasperletheater: "Wie Kasperle den Weihnachtsmann rettet" Samstag, 10. Dezember, 14 bis 16 Uhr Der Nikolaus kommt und verteilt Geschenke an die Kinder. Samstag, 17. Dezember, 14/15/16 Uhr Kinderpuppentheater: Rabe Socke "Alles Weihnachten "

30 Jahre City Center Gersthofen: Die Gewinner beim Jubiläumsgewinnspiel

Wie feiern Sie einen runden Geburtstag? Am liebsten doch im Kreis der Menschen, die Ihnen am Wichtigsten sind. Solch ein besonderer Anlass ist beispielsweise der 30er. Was im Privaten gilt, nahm sich auch das City Center Gersthofen zum Vorbild. Denn das beliebte Einkaufscenter feierte vom 13. bis 15. Oktober sein 30-Jähriges – und lud seine Liebsten, die Kundinnen und Kunden, ein.

Gewinner freuen sich im City Center Gersthofen über neue Fahrräder

Teil der Jubiläumsveranstaltung war auch ein großes Gewinnspiel. Hauptpreis: Zwei Fahrräder von Bike & Fun. Zuletzt fand die feierliche Übergabe an die Gewinner statt. So freuten sich Markus Strohmeyer und Franz Pascher über die modernen Zweiräder, mit denen sie nun in Gersthofen und der Region unterwegs sein werden.

Freuten sich über die Hauptgewinne im City Center Gersthofen und gingen mit neuen Fahrrädern nach Hause: Franz Pascher (links) und Markus Strohmeyer. Foto: City Center Gersthofen

Neben den Hauptpreisen gab es auch viele weitere Gewinne. So wurden bereits alle Glücklichen informiert, die einen der insgesamt 150 20-Euro-Gutscheine zugelost bekamen. Im anstehenden Weihnachtsshopping kann damit schon einmal eine kleine Freude verschenkt werden, Anregungen dafür bietet das City Center ausreichend.