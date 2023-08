125 Jahre KUKA – Live-Event mit Schauspieler Rufus Beck

Der Augsburger Roboterbauer KUKA feiert 125-jähriges Bestehen. Zum Live-Event am 19. September 2023 kommt der Schauspieler Rufus Beck ins Textilmuseum.

In der Fuggerstadt feiert 2023 ein weltweit bekanntes Unternehmen Geburtstag: Der Roboter- und Anlagenbauer KUKA ist 125 Jahre alt. Zum Jubiläum veranstaltet das Augsburger Unternehmen am Dienstag, 19. September 2023, ein Live-Event.

An diesem Abend nimmt KUKA die Gäste mit auf eine spannende Reise durch 125 Jahre Firmenhistorie und Augsburger Industriegeschichte. Unterstützt wird der Augsburger Rototik-Pionier von einem aus Film- und Fernsehen bekannten Stargast.

Die KUKA Geschichte: Rufus Beck liest live im Textilmuseum Augsburg

Seine Stimme hat eine ganze Generation geprägt: Der populäre Schauspieler Rufus Beck, der als Hörbuchsprecher alle Harry-Potter-Bücher gesprochen hat, bringt seine Magie nun auch nach Augsburg.

Der Schauspieler und Hörbuchsprecher Rufus Beck liest beim Live-Event am Dienstag, 19. September, aus dem KUKA Jubiläumsbuch. Foto: Christian Kaufmann

Am Dienstagabend, 19. September 2023, liest er um 18.30 Uhr live im Textilmuseum Augsburg aus dem KUKA Jubiläumsbuch, das im freuen Verkauf nicht erhältlich ist. Das Publikum darf sich auf einen unterhaltsamen und spannenden Streifzug durch die wechselvolle KUKA Geschichte freuen.

Im Anschluss stehen der Sprecher, Autor Ingo Stader sowie KUKA CEO Peter Mohnen dem Publikum für Fragen zur Verfügung. Anschauen und anfassen darf man dann bei der Ausstellung im Foyer. Wer Lust auf Robotik bekommen hat, kann im Anschluss bei einem Glas Wein durch eine Ausstellung mit historischen KUKA Exponaten und neuesten Robotern schlendern oder selbst einen sensitiven KUKA Cobot steuern.

Von der Gas-Straßenbeleuchtung über Rundstrick- und Reiseschreibmaschinen bis zu Müllwagen oder Panzerhaubitzen: Die Geschichte des Automatisierungsunternehmens KUKA ist wechselvoll und spannend – und beginnt im Herzen der Fuggerstadt. 1898 gründen Johann Josef Keller und Jakob Knappich ihr Unternehmen für einen kostengünstigen Betrieb von Acetylengas-Straßenbeleuchtungen. Die Geburtsstunde von KUKA jährt sich heuer zum 125. Mal. Ein Grund, zurück und nach vorne zu blicken – denn das Motto des Jubiläums lautet „Keep on Moving“ und diesen Spirit lebt das Unternehmen seit dem ersten Tag.

Viele Jahre gehörte die Rundstrickmaschine "Selecta" zum Portfolie von KUKA. Foto: KUKA

„Wir feiern all jene, die uns immer weiter vorangebracht haben. Das sind die 15.000 KUKAnerinnen und KUKAner, die rund um den Globus dafür sorgen, dass wir immer in Bewegung bleiben“, sagt KUKA CEO Peter Mohnen.

125 Jahre in Bewegung - KUKA schreibt 1973 Geschichte

Immer wieder hat sich das Unternehmen komplett verändert. Auf das Acetylengas folgte das Autogen-Schweißen. Elektrische Punktschweißanlagen, Großbehälter, aber auch die kompakte Reiseschreibmaschine „Princess“ und die Rundstrickmaschine „Selecta“ zählten über Jahre zum Portfolio. 1973 schreibt KUKA mit dem weltweit ersten Industrieroboter mit sechs elektromechanisch angetriebenen Achsen Geschichte.

Die KUKA-Roboter sind in der Automotive-Industrie hilfreiche Partner. Aber auch im Alltag sind sie nicht wegzudenken und unterstützen in Krankenhäusern, in der Lebensmittelindustrie und mehr. Foto: KUKA

Heute sind KUKA Lösungen und Produkte, wie die orangefarbenen Firmenbotschafter, nicht mehr wegzudenken. Sie unterstützen in Krankenhäusern unterhalten in Filmen oder Freizeitparks, schweißen Autos, palettieren Lebensmittel und nehmen Menschen in Produktionshallen gefährliche Arbeiten ab. Doch auch als international aktives Unternehmen schlägt das Herz für Augsburg. Ausbildung, Produktion, Forschung und Entwicklung sind fest in der schwäbischen Heimat verwurzelt – und so soll es bleiben.

Zum Geburtstag gratulierten auch auch prominente Gäste wie Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder. Foto: KUKA

Tickets für das KUKA-Event am Dienstag, 19. September 2023

Mehr über die aufregende Geschichte des Augsburger Roboterbauers erfahren Sie beim KUKA-Event.

Die Karten (5 Euro) gibt es im Vorverkauf im AZ-Ticketshop oder in den AZ-Vorverkaufsstellen wie zum Beispiel am Rathausplatz. Der Erlös aus den Einnahmen wird gespendet.

