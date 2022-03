Landratsamt: Anbau wurde fertiggestellt

Im Februar wurden die Bauarbeiten am Neubau des Landratsamtes Augsburg abgeschlossen. Entstanden ist ein dreigeschossiges Gebäude, in dem die Fachbereiche Gebäudemanagement sowie Information und Kommunikation untergebracht sind. In der Tiefgarage findet der Fuhrpark Platz. Das Landratsamt beschäftigt insgesamt rund 1100 Mitarbeitende (m/w/d), darunter Verwaltungsmitarbeiter, Juristen, Ingenieure, Geografen, Architekten, Ärzte, Tierärzte, Handwerker, IT-Spezialisten und vieles mehr. Die Behörde nimmt sowohl kommunale als auch staatliche Aufgaben wahr. Sie wird geleitet von Landrat Martin Sailer. (pm/mel) Adresse und Kontakt: Landratsamt Augsburg Prinzregentenplatz 4 86150 Augsburg Telefon (08 21) 31 02-0 Weiter Infos: landkreis-augsburg.de