Ochsenfurt

04:07 Uhr

Fernwärme am Beispiel Ochsenfurt: Welches Potenzial hat die Heiz-Form und was müssen Nutzer beachten?

Klaus Mayer hat sein Altstadthaus in Ochsenfurt 2022 an das Fernwärme-Leitungsnetz anschließen lassen. Daran schätzt er, dass die Anlage im Bild nahezu wartungsfrei läuft und er keinen Kaminkehrer mehr braucht.

Plus Fernwärme wird hoch gehandelt für Heizen und Warmwasser. Wie diese Art des Heizens funktioniert, zeigt das Beispiel Ochsenfurt. Einige Fragen bleiben aber offen.

Von Jürgen Haug-Peichl

Es muss nicht immer Wärmepumpe sein: Fernwärme gilt in Deutschland als weiteres Allheilmittel mit Blick auf die Debatte rund um das Heizungsgesetz. Klimaminister Robert Habeck (Grüne) hatte im Juni verkündet, pro Jahr 100.000 Gebäude an diese Energiequelle anschließen und überhaupt die Fernwärme massiv voranbringen zu wollen.

In Ochsenfurt (Kreis Würzburg) mit seinen 11.800 Einwohnern gibt es seit gut 40 Jahren Fernwärme. Das Beispiel zeigt, dass die Alternative zu Öl, Gas, Wärmepumpe und Co. durchaus Vorteile für Haushalte hat. Doch der Teufel steckt wie so oft im Detail.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen