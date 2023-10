Würzburg

11:00 Uhr

Frische Brötchen und Kuchen an Allerheiligen: Diese Würzburger Bäckereien haben am Feiertag geöffnet

Frische Brötchen am Feiertag? In Würzburg haben auch an Allerheiligen einige Bäckerei-Filialen geöffnet.

Plus Am 1. November ist in Bayern Feiertag, Geschäfte und Supermärkte sind geschlossen. Wo Sie in Würzburg trotzdem frische Brötchen bekommen und wann welche Filialen öffnen.

Von Gina Thiel Artikel anhören Shape

Am 1. November wird in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland Allerheiligen gefeiert und zählt zu den stillen Feiertagen. Die katholische Kirche gedenkt allen Heiligen und den Leistungen, die sie erbracht haben.

Für Würzburg bedeutet das, dass alle Geschäfte und Supermärkte geschlossen bleiben. Dennoch müssen Würzburgerinnen und Würzburger nicht auf frische Brötchen und frischen Kuchen verzichten. Diese Bäckereien haben in Würzburg am Feiertag geöffnet:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen