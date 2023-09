Würzburg

04:00 Uhr

Grundsteuerreform: Gerade auf dem Land wird das bayerische Flächenmodell zu Ungerechtigkeit und Mehrkosten führen

Viele Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer in Unterfranken fürchten eine deutlichen Anstieg ihrer Grundsteuer ab 2025.

Plus Weil ein altes Haus in Rottendorf genauso viel kostet wie ein Neubau in München, kritisieren viele Unterfranken den bayerischen Sonderweg bei der Grundsteuer.

Die Reform der Grundsteuer soll dem Freistaat Bayern keine Mehreinnahmen bringen. Trotzdem wird es nach derzeitigem Stand viele Verliererinnen und Verlierer und große Ungerechtigkeiten geben. Denn der bayerische Sonderweg wird gerade in ländlichen Gebieten wie Unterfranken für Überraschungen sorgen.

Fast 70 Leserinnen und Leser haben dieser Redaktion nach einem Aufruf ihre geänderten Grundsteuermessbeträge zur Verfügung gestellt – unter der Voraussetzung, dass wir über die Daten anonymisiert berichten.

