18:07 Uhr

Tausende Menschen demonstrieren in Würzburg: Große Demo für Demokratie und gegen Rechtsextremismus

Rund 10 000 Menschen demonstrierten nach Veranstalterangaben am Samstag in Würzburg gegen Rechtsradikalismus und für die Demokratie.

Plus Es dürfte eine der größten Demos seit langem in Würzburg gewesen sein: Nach Veranstalterangaben beteiligten sich am Samstag bis zu 10.000 Menschen am Protestzug durch die Innenstadt

Von Patrick Wötzel

Für die Demokratie und gegen Rechtsextremismus: Zeitgleich zur Großdemonstration vor dem Reichstag in Berlin sind am Samstag auch in Würzburg wieder tausende Menschen auf die Straße gegangen. Die Veranstalter zählten gut 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Polizei geht von rund 5000 aus, die sich um 13 Uhr am Bahnhofsvorplatz versammelten und sich eine halbe Stunde später auf den Weg durch die Innenstadt zurück zum Hauptbahnhof machten.

Aufgerufen zum gemeinsamen Protest unter dem Motto "Gemeinsam gegen Rechts! Keine Ruhe dem Faschismus!" hatten 16 Parteien und zivilgesellschaftliche Gruppierungen unter Federführung der Würzburger Ortsgruppen von " Fridays For Future" (FFF) und "Omas gegen Rechts". Auf einer Vielzahl von Bannern und Papptafeln wurde vor allem die kategorische Ablehnung der AfD deutlich, die unter anderem als der "parlamentarische Arm der Nazis" bezeichnet wurde.

