vor 33 Min.

Unfall: Feuerwehr muss in Burtenbach Auto aufschneiden

Bei einem Zusammenstoß in Burtenbach wurden beide Fahrer verletzt.

Bei einem Unfall im Kreis Günzburg musste die Feuerwehr einen Fahrer herausschneiden. Aus den Autos ausgelaufene Betriebsstoffe konnten abgepumpt werden.

Auf der Staatsstraße in Burtenbach im Landkreis Günzburg hat sich am Freitag gegen 6.30 Uhr ein Unfall mit zwei Autofahrern ereignet. Laut der Polizei hatte ein Fahrer beim Abbiegen in die Industriestraße ein weiteres Auto übersehen und war frontal mit diesem zusammengestoßen.

Eine der am Unfall beteiligten Personen wurde leicht verletzt, teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage unserer Redaktion mit. Die zweite Person musste von Feuerwehr und Rettungsdienst versorgt werden. Da sie in ihrem Auto eingeklemmt wurde, mussten die Einsatzkräfte sie herausschneiden, bevor sie versorgt werden konnte.

Unfall bei Burtenbach: Laut Polizei gab es keinen Stau

Durch den Zusammenstoß war ein Vorfahrtsschild beschädigt worden. Betriebsstoffe, die aus den beiden Fahrzeugen ausgetreten waren, konnte die Feuerwehr nach Polizeiangaben vollständig abpumpen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig weitergeleitet. Staus, so ein Beamter, gab es keine. (tafe)

