So beschäftigt das Unwetter Buttenwiesen

Plus Der Gemeinderat hatte schon einmal über ein Rückhaltebecken diskutiert – doch dann schien die Sonne. Nach dem Sturzregen Anfang Juni soll jetzt etwas passieren.

Soll die Gemeinde Buttenwiesen ein Konzept zum Sturzflut-Risikomanagement erstellen lassen? Mit dieser Frage konfrontierte Bürgermeister Hans Kaltner seinen Gemeinderat am Montagabend. Nach einer ausführlichen Diskussion kamen die Räte zu einem einstimmigen Beschluss.