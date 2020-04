vor 36 Min.

Eine Lösung für die Tafel in Wertingen

Am Samstag, 2. Mai, können in der kurzfristig geschaffenen Ausgabestelle in Wertingen Lebensmittel an Bedürftige ausgegeben werden. Unser Bild zeigt die Helfer der Wertinger-Tafel-Aktion mit den Unterstützern der Tafel und Mitgliedern des Rotary Clubs Dillingen.

Neue Ausgabestelle in der Gottmannshofer Straße ist am Samstag nochmals geöffnet

Wegen der Corona-Pandemie konnten in den bisherigen Ausgabestellen der Tafeln des Landkreises Dillingen nicht die nötigen Abstände und Hygienemaßnahmen eingehalten werden und deshalb keine Lebensmittel mehr ausgegeben werden. Nun ist es dem Rotary Club Dillingen gelungen, einen geeigneten großen Raum zu finden, in dem diese Vorschriften alle eingehalten werden können.

In dem 600 Quadratmeter großen ehemaligen Markt in Wertingen, Gottmannshofer Straße 1 (neben Netto), konnten am 28. April Lebensmittel an eine große Zahl an Tafelkunden ausgegeben werden. Wie die Verantwortlichen mitteilen, bereiteten die freiwilligen Mitarbeiter der Tafel alles vor und übernahmen die Ausgabe, Mitglieder des Rotary Clubs sorgten dafür, dass die nötigen Abstände und Hygienevorschriften eingehalten wurden. Am Samstag, 2. Mai, von 14 bis 16 Uhr, werden nochmals zu den üblichen Tafelkonditionen Mehl, Zucker, Kaffee, Öl, Essig, Butter, Konservengemüse und Marmelade abgegeben. Zudem Nudeln, Instantkakao sowie Joghurt, den die Firma Zott spendet. Damit die Tafeln im Landkreis Dillingen nach dem 11. Mai wieder regulär öffnen und die Hygienevorschriften einhalten können, spendet der Rotary Club Dillingen die nötigen Spuckschutzeinrichtungen an die Tafeln. (pm)

Themen folgen