Florian Streibl besucht die Wertinger Zeitung

In Wertingen fühlen sich die Freien Wähler „sauwohl“ (von links): Landtagsabgeordneter Johann Häusler, Fraktionsvorsitzender Florian Streibl, WZ-Redakteur Benjamin Reif und Parlamentarischer Geschäftsführer Fabian Mehring sprechen über die neue Situation der Partei in der Regierung – und die Situation in Wertingen.

Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Landtag spricht über Klimapolitik, das Verhältnis zur CSU – und seinen Vater Max Streibl, der von 1988 bis 1993 in Bayern Ministerpräsident war.

Von Benjamin Reif

Für einen hochrangigen Freien Wähler ist Wertingen ein angenehmes Ausflugsziel. Schließlich ist die Zusamstadt eine kleine Hochburg der Partei – Bürgermeister Willy Lehmeier gehört ihr an, ebenso fünf weitere Stadträte. Im Landkreis ist man eine Vorzeigestadt, mit den höchsten Steuereinnahmen pro Einwohner. Und der Landkreis selbst wird mit Leo Schrell von einem Freien Wähler vertreten.

Entsprechend gute Laune hat der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Landtag, Florian Streibl, als er vor dem Sommerfest der Freien Wähler zusammen mit dem Landtagsabgeordneten Johann Häusler und dem parlamentarischen Geschäftsführer Fabian Mehring zu einem Gespräch in der Wertinger Zeitung erscheint. Nach eigener Aussage ist es sein erster Besuch in Wertingen – von den Gegebenheiten, die er hier vorfindet, ist der hochrangige Politiker aber erwartungsgemäß sehr angetan.

Wertingen ist eine Hochburg der Freien Wähler

Ein erstes Fazit in der neuen Rolle als Mitglied der Staatsregierung fällt positiv aus. Die Zusammenarbeit mit der CSU klappt gut, sagt Streibl. Die Konservativen sind zwar noch in der Eingewöhnungsphase, was ihre neue Position betrifft, mit einem Partner an der Seite regieren zu müssen. Doch auch andersherum wird ein Schuh daraus. „Manche Freien Wähler müssen noch verinnerlichen, dass man nicht mehr in der Opposition sitzt“, sagt Streibl. Besonders interessant findet Streibl hier die Konstellation, die in Wertingen vorherrscht – hier befindet sich die CSU ja in der Opposition, während die Freien Wähler zwar keine Mehrheit, aber eben den Bürgermeister stellen.

Das unbestreitbare Megathema dieser Tage sei der Klima- und Umweltschutz, sagt Streibl. Die Diskussion werde mit großer Emotionalität geführt, findet Fabian Mehring, der aus Meitingen kommt und in Wertingen auf das Gymnasium ging. Das Konzept müsse lauten: regionale Wertschöpfung und eine dezentrale Ausrichtung der Energieversorgung. Die Zahl der möglichen Solaranlagen wurde auf Betreiben der Freien Wähler erhöht, und darüber hinaus eine Lösung bei den Trassenverläufen für den Stromtransport gefunden – die Bilanz könne sich sehen lassen, sagt Johann Häusler.

Auf das Thema Windkraft und speziell die 10-H-Regelung angesprochen, gibt Streibl Auskunft, dass diese nicht zur Diskussion stehe. Das sei so im Koalitionsvertrag festgehalten, auf Betreiben der CSU. Das Thema ist gerade in Wertingen ein heikles: Auch wegen der Stimmen von Freien Wählern gilt die umstrittene Regelung, wonach Windkraftanlagen mindestens den zehnfachen Abstand ihrer Höhe zu Wohnanlagen einhalten müssen, auch auf dem Wertinger Stadtgebiet. Noch bis Anfang des Jahres hatte auf dem Gebiet der Zusamstadt eine Ausnahmeregelung bestanden, die den Bau von Windkraftanlagen ermöglicht hätte.

Sein Vater Max Streibl ist immer noch manchmal Thema

Johann Häusler erzählt von seiner Arbeit in Wertingen in seinem Abgeordnetenbüro in der Laugnastraße. Der Sprung in die Regierungsverantwortung habe einen spürbaren Effekt auf seine Arbeit gehabt, sagt der 66-Jährige: „Wir werden jetzt noch stärker als Partner wahrgenommen.“ Täglich erhält er nach eigener Aussage zahlreiche Anrufe von Asylhelfern, die für ihre Fälle um Beistand bitten. Wie zur Unterstreichung seiner Worte klingelt Sekunden später sein Mobiltelefon, es ist ein bekannter ehrenamtlicher Asylhelfer.

Und wie oft wird Florian Streibl noch auf seinen Vater angesprochen? Er ist schließlich der Sohn von Max Streibl, der von 1988 bis 1993 Bayerns Ministerpräsident war. „Es nimmt langsam ab“, sagt Florian Streibl und schmunzelt. Gerade anfangs seien Gespräche häufig auf seinen Vater gekommen. Und anschließend schnell auf die Parteizugehörigkeit des Sohnes – anders als bei seinem Vater verläuft dessen Karriere schließlich nicht bei der CSU. Das sorgte bei manchem Gesprächspartner für Verwunderung.

Die langjährigen Erfahrungen mit der CSU seien für das Verständnis der Landespolitik sehr wertvoll, sagt Streibl. Der Umgang mit seinem Vater damals sei ein „Sündenfall“ gewesen. Gegen den Ministerpräsidenten wurden 1993 Vorwürfe der Klüngelei laut, später bekannt als „Amigo-Affäre“. Die Spitze der CSU ließ ihn daraufhin fallen.

Affären, der große Auftritt, Schlagabtäusche in Berlin – auf das könne er verzichten. Innerhalb der Fraktion sei die Stimmung gut und kollegial, woran auch die Arbeit Mehrings ihren Anteil habe, sagt Streibl. „Ich fühle mich bei den Freien Wählern einfach sauwohl“, sagt Streibl.

