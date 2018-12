05:22 Uhr

Ministerin kommt zum Appell nach Gundelfingen

Vorher besucht Ursula von der Leyen die Bundeswehr in Dillingen. Besucher müssen mit Zugangs- und Taschenkontrollen rechnen.

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen kommt in die Region. Sie besucht am Donnerstag, 13. Dezember, das Informationstechnikbataillon 292 (ITBtl 292) in Dillingen. Nach einer Einweisung in die Aufgaben und die aktuellen Arbeitsschwerpunkte des Verbandes besichtigt die Ministerin eine statische Systemschau und führt Gespräche mit Soldatinnen und Soldaten des ITBtl 292, heißt es in einer Pressemitteilung.

Appell in Gundelfingen in öffentlich

Im Anschluss an den Truppenbesuch wird die Ministerin an einem öffentlichen Appell für aus den Einsätzen zurückgekehrte Soldatinnen und Soldaten in Gundelfingen teilnehmen. Von der Leyen wird dort als Ehrengast auch eine Ansprache halten.

Der Appell findet auf dem Sägplatz an der Bächinger Straße zwischen 17 und 18.10 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Aus Sicherheitsgründen ist allerdings sowohl mit Zugangs- als auch Taschenkontrollen zu rechnen.

Soldatinnen und Soldaten des IT-Bataillon 292 stellen in den Einsatzgebieten essenzielle IT-Services für die Bundeswehr und verbündeter Streitkräfte zur Verfügung. Neben den erforderlichen Officeanwendungen sind E-Mail, Videokonferenzen und sicherer Datenaustausch mit dem Heimatland bei modernen Streitkräften, auch in den Feldlagern weltweit, nicht mehr wegzudenken, heißt es.

Die Ministerin hat vor ihrem Besuch in Gundelfingen turbulente Wochen und Monate hinter sich. Berateraffäre des Verteidigungsministeriums, mögliche Misswirtschaft bei einem Bundeswehr-IT-Dienstleister, das Dauerthema um marode oder gar nicht einsatzfähige Ausstattung – das alles hat die siebenfache Mutter stark unter Druck gesetzt. Schon vor einem Jahr sagte von der Leyen in einem Interview: "Das schwerste Amt, das ich je inne hatte."

Im Wettstreit um die Nachfolge von Angela Merkel als CDU-Vorsitzende spielte die lange hochgehandelte Politikerin keine Rolle. (pm, ands)

