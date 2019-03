vor 18 Min.

So viele Stimmen erheben sich selten in Binswangen

Den Abschluss eines gelungenen Chortags bildete das Konzert in der Pfarrkirche St. Nikolaus Binswangen, bei dem die Musiker Markus Kerber, Anna Haas (vorne links mit der Violine), Diana Brüheim (am Mikrofon) und Robert Haas (am Keyboard) mit dem 90-köpfigen Projektchor präsentierten, was sie an diesem Tag erarbeitet haben.

Um die Lieder der CD „Gesegnet“ einzuüben, reisten Chorsänger aus dem ganzen Bistum Augsburg nach Binswangen. Die Laien wurden von Profis zu Höchstleistungen angespornt

Von Brigitte Bunk

Mit langem kräftigen Applaus und vielen glücklichen Gesichtern und Gesprächen endete der überregionale Chortag am Samstagabend in der Binswanger Pfarrkirche St. Nikolaus. Liedermacher Robert Haas machte sämtlichen Teilnehmern ein großes Kompliment: „Es ist unglaublich, was der Chor heute geleistet hat.“ Aus dem ganzen Bistum Augsburg – einer sogar aus Worms – reisten die Chorsänger an, um mit Haas die Lieder der CD „Gesegnet“ zu erarbeiten. Bei den Chorsängern handelte es sich um Laien, nicht um Profis wie den professionellen Komponisten und Sänger Haas. Melanie Spiegler, die mit ihrer Dirigiertechnik, Körpersprache und Begeisterung maßgeblich zum Gelingen des Projekts beigetragen habe, erntete am Ende viel Dank für ihren Einsatz. Spiegler selbst sagt: „Das war ein Wahnsinns-Erlebnis: der Sound, die tollen Sänger, die alle mit viel Spaß dabei sind.“

Aus ganz Bayern kommen Chorsänger nach Binswangen

Ursprünglich war Dillingen als Veranstaltungsort im Fokus gestanden, erklärte Organisatorin Andrea Häußler den Konzertbesuchern in der Kirche, wo Robert Haas mit Markus Kerber samt seinen unzähligen Flöten, Saxofonen und Bansuri-Flöten die Zuhörer schon im Juli 2018 in die verschiedensten Klangwelten führte. Da Pfarrer Rupert Ostermayer das Okay gab, dass die Pfarrei als Veranstalter auftritt und das Pfarrbüro die Anmeldungen entgegennimmt, traute sich der „kleine Binswanger Singkreis“ die weitere Organisation zu und bekam auch das Vertrauen des Liedermachers aus dem Allgäu.

Warum Robert Haas solche Events durchführt? „Es ist für mich immer bereichernd, ein Genuss, wenn Leute begeistert singen. Und ich hoffe, dass sie die Texte in den Alltag mitnehmen.“ Am Samstag kamen mit Robert Haas und Markus Kerber auch Sängerin Diana Brüheim und Anna Haas mit der Violine nach Binswangen.

Mit einem Warm-Up und den ersten Stimmenproben begann der Tag im Schillinghaus vormittags um zehn. Vormittags um halb zwölf sang der Chor schon die ersten Lieder zusammen und erntete ein „Wunderbar“ von Robert Haas. Die Profi-Musiker wechselten beim Üben mit den Kleingruppen immer wieder zwischen den Stimmengruppen Tenor, Bass sowie Alt und Sopran. Diana Brüheim meinte: „Es hat wesentlich besser geklappt als erwartet. Hier sind viele begeisterte Chorsänger zusammengekommen, der Chor war flott, alles war bestens vorbereitet.“ Für die Musikpädagogin und Stimmbildnerin liegt der Reiz solcher Projekte darin, mit Laien zusammen Musikstücke zu erarbeiten und zu sehen, wie sich das entwickelt. Genau das macht auch Violinistin Anna Haas sehr viel Freude: „Das hört sich immer wieder erstaunlich und schön an.“ Markus Kerber sagte anerkennend: „Wir hatten einen großen, tollen Probenraum, konnten unter professionellen Bedingungen arbeiten.“ Dazu kam, dass sich viele der Teilnehmer schon kannten und schnell musikalisch zusammengefunden haben. Angela Spiller aus Oberglauheim macht immer wieder gerne bei solchen Projekttagen mit, denn: „Ich nehme viel Kraft für das alltägliche Leben mit.“

Laiensänger üben mit dem Profi

Bernd Moser aus Bad Wörishofen und Peter Michl aus Ingolstadt erklärten: „Der Tag gibt uns so viel, das ist die Reise wert.“ Sie würden sich nur wünschen, dass sich mehr Männer die Teilnahme zutrauen. Und so wie von Bianca Wörle aus Unterthürheim war am Schluss immer wieder zu hören: „Sowas muss ich öfter machen.“ Und weil es so schön war, hat der Singkreis Binswangen gleich am Sonntag den Familiengottesdienst mitgestaltet.

