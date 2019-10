vor 27 Min.

Stephan Herreiner ist der neue Bürgermeister in Bissingen

Der Familienvater bekommt ein überragendes Ergebnis: 91,7 Prozent aller Stimmen fallen auf ihn.

Das Ergebnis ist eindeutig: Stephan Herreiner gewinnt die Bürgermeisterwahl in Bissingen. 91,7 Prozent der Wähler haben ihr Kreuzchen vor seinem Namen auf den Stimmzetteln gemacht. Er war der einzige Kandidat, der sich im Kesseltal zur Wahl gestellt hatte.

Ab 1.11.2019 ist er im Amt in Bissingen

Mit diesem Ergebnis tritt er zum 1. November offiziell die Nachfolge von Michael Holzinger an, der fast 30 Jahre das Amt ausübte. Aus gesundheitlichen Gründen musste Holzinger vorzeitig zurücktreten. Herreiner war bislang Zweiter Bürgermeister der Marktgemeinde.

Die erste Reaktion des Bürgermeisters

Kurz nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses am Sonntagabend sagte der neue Bürgermeister: „Mit dieser hohen Prozentzahl habe ich nicht gerechnet, das überrascht mich. Danke. Packen wir es an und das in einem guten Miteinander.“





